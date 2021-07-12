В Краснодарском крае затевают "вторую Армению"

Вторая Армения рождается в Краснодарском крае РФ. И все молчат, как будто ничего не происходит!

Об этом пишет российское издание gradator.ru.

Активизация в этом крае системной деятельности Союза армян России (САР), или Спрута армян России, как мы его называем, практически не оставляет возможности уйти от таких выводов.

Сколько бы нас не убеждали в том, что это просто диаспоральная активность, на самом деле мы видим системную политическую работу по объединению Спюрка (диаспоры) и целенаправленную политизацию деятельности многочисленной армянской общины Краснодарского края. Армяне хотят видеть этот край своим, по факту они его уже заселили и прибрали к рукам. Сейчас продолжается политическаяобработка этого процесса. Особенно активизировалась деятельность армянских молодежных организаций России, для которых героями являются не, к примеру, Жуков, Корчагин или Космодемьянская, а Нжде, Дро, Монте - армянские фашисты и террористы.

В Краснодаре один за другим проходят молодежные форумы по различным поводам и без, а на самом деле идет процесс объединения и структуризации армянской молодежи. Не успел утихнуть Краснодарский молодежный форум с масштабной информационной раскруткой, как САР уже планирует провести Всероссийский Форум армянской молодежи.

Президент Союза Армян России Ара Абрамян и Ко уже создают Ассоциацию молодежи Союза Армян России и Федеральную Национально-Культурную Автономию "АрмРос". И все эти политизированные сетевые армянские организации создаются в нашей стране. Очень серьезная заяка на то, чтобы усилить свое влияние в России, и без того достигшее опасного уровня. Кроме того, не стоит исключать, что эта обединенная армянская волна в нужное время окажет поддержку проекту создания национально-культурной автономии армян в Краснодарском крае.

Российские СМИ за хорошие гонорары армянской диаспоры пиарят этот процесс. Например, "Югополис" и "Московский комсомолец". 8 июля в Москве состоялась встреча лидеров молодежных отделов региональных отделений Союза Армян России (САР). Из различных субъектов Российской Федерации армянские молодежные активисты съехались на свой съезд.

Как сообщил СМИ руководитель отдела молодежной политики САР в Краснодарском крае Роман Галустян, обсуждались инициативы и предложения армянской молодежи.

"В ходе живого диалога удалось обсудить множество проблем и задач, которые стоят как перед армянской общиной, так и в целом перед российским обществом и государством. Есть понимание того, что инструменты, которые ранее использовались для взаимодействия с молодежью, сегодня уже не так эффективны", - сказал Галустян.

Интересно, а какие "инструменты для взаимодействия с молодежью" актуальны сейчас в армянском понимании? Ведь сколько бы армяне не строили из себя россиян, они все равно мыслят по-другому, у них другие ценности, и Родина на самом деле у них всегда одна - Армения. Они не адаптируются, они распространяют и навязывают свои ценности.

В России, особенно в Краснодарском крае, уже появилось много армянских культурных центров, церквей, хачкаров, они проводят свои праздники, акции, мероприятия.

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