Русский солдат не должен гибнуть за армянские национальные интересы

Как армянская армия воевала за Карабах? Не только один Пашинян виноват в поражении. Что помимо громких призывов, делают для своей страны армяне? Война расставила все на свои места. Сейчас важно Армении и Азербайджану помириться. Южному Кавказу нужен мир, чтобы идти вперёд, а не возвращаться в тёмные времена. А русский солдат платить за чужие интересы не должен. Как передает Day.Az, обо всем этом и многом в интервью Pravda.Ru рассказал известный российский политолог и военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

По его словам, Пашинян сидел и слушал доклады, которые ему представлял армянский генералитет. Просто участников победы всегда оказывается много...

"Главный фактор поражения, конечно, Никол Воваевич Пашинян. Но не только он, а и другие политические силы поражения. Пашинян у власти был перед этим только два с половиной года. За это время невозможно ни создать с нуля на пустом месте, ни развалить то, что было создано, поэтому обвинения в адрес Пашиняна носят конъюнктурный, политически обусловленный характер.

Пашинян - не мой герой, я его критиковал с момента, когда он возглавил "цветную революцию", будучи продажным оппозиционером. Но понимая, как действует механизм государства, обвинять одного Пашиняна конкретно в проигрыше войны неправильно. Отвечают, в первую очередь, за это генералы", - отмечает политолог.

Как подчеркнул военный эксперт, если командиры воинских частей бросают свои знамена на поле боя, если 10 тысяч дезертиров (это официальная цифра), если предлагают ввести заградотряды, чтобы остановить отступающие армянской части, все-таки это проблема военной организации.

"Будь даже Роберт Кочарян, либо Серж Саргсян у власти в период второй карабахской войны, результат был бы точно такой же - капитуляция Армении. Эту проблему надо решать армянскому обществу, смотреть, что и как было сделано неправильно.

Армения собиралась вести позиционную войну, было выстроено несколько мощных линий обороны, самая крупная в горах казалась непреодолимой, но армянский генералитет попал в плен тех же самых иллюзий, в плен которых попало во время Второй мировой войны командование французских вооруженных сил. Армянская "линия Мажино" готовилась к фронтовому, кинжальному удару ракет, но она была оголена силами азербайджанского спецназа, ударами беспилотников и другими новыми форматами ведения вооруженной борьбы", - сообщил главред.

Коротченко полагает, что винить в этом армяне могут только самих себя, потому что основа исправления ошибок - это критический анализ.

"Причины поражения - в вас самих, в системе государственного и военного управления, в идеологии, в выстраивании государства, в системе мобилизационной готовности, в экономической несостоятельности и так далее. И виноваты в этом только те, руководит этим государством.

Сегодняшняя Армения как таковая, наверно, уже не будет субъектом, определяющим ход событий на Южном Кавказе. В значительно большей мере влияние будет оказано армянской диаспорой за рубежом", - считает российский политолог.

Военный эксперт подчеркнул, что русский солдат за чужие национальные интересы своей жизнью платить не должен.

"При нападении на наших союзников у нас есть обязательства, но чужие территориальные аппетиты мы обслуживать не должны. Армянские интеллектуалы, в том числе военные аналитики, хотят, чтобы Россия относилась к Армении, как США к Израилю, который бы Россия поддерживала, содержала, вооружала и наделила бы неким мандатом смотрящего в регионе.

Отвечает ли это российским национальным интересам - очень спорный вопрос. И Армения - не Израиль. Сами армяне, особенно богатые диаспоры, практически ничего не делают для своей страны.

В ходе Прямой линии Президент России Владимир Путин очень аккуратно, не делая реверансов и не высказываясь в поддержку ни одной стороны, высказался, что важно сохранить мир. Южному Кавказу нужен мир. Вот это суть российского национального интереса", - подытожил Игорь Коротченко.