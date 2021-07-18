https://news.day.az/politics/1362784.html Безопасный, стабильный и процветающий Южный Кавказ в интересах ЕС – Шарль Мишель
Безопасный, стабильный и процветающий Южный Кавказ в интересах ЕС – Шарль Мишель
Безопасный, стабильный и процветающий Южный Кавказ в интересах ЕС.
Как сообщает в воскресенье Day.Az, об этом на своей странице в Twitter написал президент Европейского совета Шарль Мишель.
"В Баку, на Аллее шехидов, я почтил память жертв советской агрессии против Азербайджана.
Безопасный, стабильный и процветающий Южный Кавказ, являющийся неотъемлемой частью Восточного партнерства, в интересах Европейского союза", - написал он.
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