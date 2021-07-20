Азербайджан – единственный равный партнер Евросоюза в регионе

Главное отличие отношений Евросоюза с Азербайджаном от взаимодействия ЕС с другими государствами Южного Кавказа заключается в том, что наша страна в этом процессе выступает как партнер и даже более того.

Об этом сказал в беседе с Day.Az известный политолог, депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков, комментируя итоги визита президента Евросовета в регион.

Шарль Мишель, отметил наш собеседник, во время визита в Баку в своем выступлении очень высоко оценил партнерство Евросоюза с Азербайджаном и подчеркнул намерение ЕС поднять его на уровень партнерства уже стратегического.

"Обратите внимание - стратегического партнерства. Тогда такие другие государства-участники Восточного партнерства выступают в качестве клиентов, которые получают указания из Брюсселя. Их политические внутренние разборки приводят в порядок высокие представители Евросоюза. Это касается, например, ситуации в Грузии, где сейчас опять конфликт между оппозицией и властями. Это касается и Украины, и Молдовы, и других. Все эти страны выполняют различного рода указания из ЕС, касающиеся, в том числе борьбы с коррупцией, регулированием экономических нормативов и так далее. А тем временем Азербайджан в качестве стратегического партнера Европы реализует крупные проекты. Это и нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, и железнодорожный коридор Баку-Тбилиси-Карс, и грандиозный Южный газовый коридор. Нельзя забывать, что Азербайджан занимает узловую позицию и в проекте ТРАСЕКА, штаб-квартира которого находится в Баку. Если Евросоюз в других странах-партнерах ВП занимается поддержкой малого бизнеса и другими вопросами подобного масштаба, то в Азербайджане им намечена поддержка порта Алят, что вовсе не случайно. Ведь транспортный коридор Восток-Запад проходит через этот крупнейший на Каспии международный торговый морской порт", - подчеркнул Мусабеков.

Еще один важный момент, по словам депутата ММ, заключается в том, что во всех этих масштабных проектах Азербайджан выступает не только как поставщик ресурсов или транзитер грузов, но и обеспечивает в их реализации свое финансовое участие. Это очень важно и соответствующим образом характеризует нашу страну и ее возможности. Это финансовое участие реализуется нами и в инфраструктурных проектах в других странах - в Грузии, Украине, европейских государствах.

Азербайджанский депутат подчеркнул, что Азербайджан, в отличие от своих соседей по региону, является страной, которая сама оказывает помощь нуждающимся в этом. Простой пример предоставляет пандемия - в то время, как наши соседи Армения и Грузия ждут, когда им бесплатно предоставят вакцину, Баку не только самостоятельно закупает дозы, но и бесплатно раздает их другим странам. Так, на днях стало известно, что наша страна передала безвозмездно десятки тысяч доз вакцины AstraZeneca Кыргызстану и Узбекистану.

"Лучше быть страной, оказывающей помощь другим, чем выпрашивать финансовые подачки и устраивать по этому поводу радостные пляски. В армянском сегменте соцсетей торжествуют в связи с тем, что Евросоюз принял решение выделить Армении на четыре года финансовой помощи общим объемом 1,6 млрд. евро, плюс дополнительно 1 млрд. евро на инвестиционные проекты. Теперь-то уж, считают Пашиняна и прочие, Армения стремительно пойдет вперед в своем развитии, превратится в основной транзитный маршрут по линии Север-Юг, станет экономическим "тигром" на Южном Кавказе. А дальше, как в волшебных снах, навеянных покровителями и лоббистами, вернут ситуацию к довоенной и навяжут Азербайджану собственную повестку урегулирования конфликта.

Напрасные, скажу вам, ожидания. Конечно, в масштабах Армении 400 миллионов евро ежегодно на протяжении четырех лет значительная цифра, это примерно 12-15 процентов ее государственного бюджета и около 4 процентов ВВП. Да, эти миллионы спасут их от полного экономического краха, но для закладки фундамента стабильного роста слишком мало, потому что для начала Армении следует решить главную свою проблему - выйти из изоляции, получить доступ к рынкам платежеспособных соседей. Без этого деньги Евросоюза как мертвому припарка. Так что, повторю - лучше быть страной, оказывающей помощь другим, чем выпрашивать финансовые подачки", - сказал Расим Мусабеков.

Лейла Таривердиева