Армения должна отказаться от политики эскалации.

Об этом сказал первый заместитель председателя правящей Партии справедливости и развития Турции Нуман Куртулмуш в Баку, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, Армения для решения своих проблем должна отказаться от привычки полагаться на другие страны, находящиеся за пределами региона.

"Как заявил президент Турции после победы в Карабахе, самый верный путь для решения проблем - это создание платформы между Азербайджаном, Турцией, Россией, Ираном, Грузией и Арменией. Решить проблемы между Азербайджаном и Арменией можно путем переговоров. Опираться на внешние силы и зарубежную диаспору, предпринимать попытки создать напряженность не в интересах армянского народа. Думаю, что более сдержанное поведение Армении на следующем этапе пойдет на пользу ее будущему", - сказал Куртулмуш.