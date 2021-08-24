https://news.day.az/politics/1372371.html После войны из Армении сбежали более 43 тыс. человек
После войны из Армении сбежали более 43 тыс. человек
По итогам января - июля 2021 года Армению воздушным транспортом покинули и не вернулись 43 039 человек, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.
По данным комитета гражданской авиации Армении, в указанный период из аэропорта "Звартноц" уехали 515 849 человек, а прибыли 488 833, то есть обратно не вернулись 27 016 граждан.
За первые семь месяцев года из аэропорта "Ширак" уехал 42 141 человек, вернулись - 26 118, что на 16 023 пассажира меньше.
"Если дороги полностью откроются, эта цифра увеличится в несколько раз", - пишет газета.
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