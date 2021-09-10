Всемирно известный фотожурналист Реза Дегати поделился на своей странице в Instagram фотографиями из Кяльбаджарского музея, разграбленного армянскими вандалами.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в публикации Реза Дегати пишет: "Кяльбаджарский музей всегда славился скульптурами и произведениями, созданными из ценных камней и золота Кяльбаджара.

В 1979 году согласно последней переписи населения здесь проживали 5604 человека - 99.4 процента азербайджанцев, 0.1 процента армян, 0.1 процента русских. 2 апреля 1993 года армянские вооруженные силы захватили город. Они дали 10 часов для того, чтобы жители покинули город. Многие из них, босиком перебрались через гору высотой 3480 метров, стали инвалидами или умерли. Город сгорел дотла. После победы над армянскими вооруженными силами в ноябре 2020 года Азербайджан дал им 25 дней, чтобы покинуть Кяльбаджар и они смогли забрать все, что хотели.

А перед отъездом в Армению они сожгли дома, срубили деревья, забили скот. Когда я приехал в город после освобождения, я приступил к поискам музея. Увидев, что музей полностью разрушен, я испытал шок, был очень опечален... Они забрали все ценные старинные скульптуры и произведения, золото. Остались несколько скульптур, которые они не смогли унести из-за их тяжести. Где экспонаты этого уникального музея? Списки произведений и тысячи других предметов, разграбленных из всех музеев Карабаха, исторических памятников и домов, существуют в советских архивах.

Верю, что ЮНЕСКО проведет соответствующую работу в этом направлении".