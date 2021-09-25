Фестиваль TEKNOFEST будет организован в дружественном и братском Азербайджане

С 2022 года фестивали TEKNOFEST превратятся в международный бренд, и первый подобный фестиваль будет организован в дружественном и братском Азербайджане.

Об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе посещения площадки четвертого Фестиваля авиации и космических технологий TEKNOFEST-2021 в Стамбуле, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Президент напомнил, что первый фестиваль TEKNOFEST, в котором приняло участие 20 тысяч человек, прошел в 2018 году, и в его рамках было организовано 14 технологических соревнований.

"Сегодня это 35 соревнований и 200 тысяч участников", - сказал Эрдоган