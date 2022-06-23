Начальник СГБ Азербайджана встретился с представителями МККК

23 июня начальник Службы государственной безопасности (СГБ), председатель Государственной комиссии по делам пленных, пропавших без вести и взятых в заложники граждан Азербайджана Али Нагиев принял главу представительства Международного комитета Красного Креста (МККК) в Азербайджане Ариан Бауэр в связи с окончанием срока ее полномочий и Драгану Кожич в связи с назначением новым главой представительства, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В ходе встречи Али Нагиев, коснувшись гуманитарной деятельности МККК, подробно рассказал о существующих отношениях между страной и указанной структурой, о тесном сотрудничестве Государственной комиссии с МККК в областях поиска, эксгумации и идентификации останков граждан Азербайджана, пропавших без вести во время первой Карабахской и Отечественной войн, поделился мнением о гуманитарной миссии организации, осуществляемой в стране на протяжении почти 30 лет. Вместе с тем была отмечена важность усиления посреднической деятельности МККК в вопросе предоставления Арменией Азербайджану информации о без вести пропавших лицах.

Председатель Госкомиссии Али Нагиев, поблагодарив Ариан Бауэр за серьезные усилия в период работы в стране, пожелал ей успехов в дальнейшей деятельности, а также поздравил Драгану Кожич с назначением на должность.

Поблагодарив за теплый прием, Ариан Бауэр проинформировала о важных проектах и мерах, осуществленных представительством МККК в период ее руководства по оказанию гуманитарной помощи гражданам страны, пострадавшим от последствий карабахского конфликта, в том числе по определению судьбы пропавших без вести лиц.

В свою очередь, выразив благодарность за гостеприимство и теплый прием, Драгана Кожич выразила надежду на то, что связи между Азербайджаном и МККК и впредь будут неуклонно развиваться, отметила, что приложит все усилия для решения стоящих перед представительством задач.

На встрече также состоялись широкий обмен мнениями и обсуждения по другим важным аспектам.