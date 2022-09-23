https://news.day.az/politics/1497906.html Армянская радикалы попыталась напасть на Азербайджанский культурный центр во Франции - ВИДЕО
Армянская радикалы попыталась напасть на Азербайджанский культурный центр во Франции - ВИДЕО
Армянская радикальная группировка "Нор Сераунд" попыталась напасть на культурный центр посольства Азербайджана во Франции.
Как сообщает Day.Az, целью было воспрепятствовать проведению конференции, посвященной уничтожению историко-культурного наследия Азербайджана в Армении, организованной Национальной комиссией Азербайджана при ЮНЕСКО, посольством нашей страны во Франции и постоянным представительством при ЮНЕСКО.
Армяне забросали здание культурного центра красками, в результате вмешательства полиции провокаторы были удалены с места происшествия.
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