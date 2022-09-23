Армянская радикалы попыталась напасть на Азербайджанский культурный центр во Франции

Армянская радикальная группировка "Нор Сераунд" попыталась напасть на культурный центр посольства Азербайджана во Франции.

Как сообщает Day.Az, целью было воспрепятствовать проведению конференции, посвященной уничтожению историко-культурного наследия Азербайджана в Армении, организованной Национальной комиссией Азербайджана при ЮНЕСКО, посольством нашей страны во Франции и постоянным представительством при ЮНЕСКО.

Армяне забросали здание культурного центра красками, в результате вмешательства полиции провокаторы были удалены с места происшествия.