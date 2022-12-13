Состоялась встреча глав МИД Азербайджана, Турции и Туркменистана

13 декабря министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял участие в заседании министров иностранных дел Азербайджана, Турции и Туркменистана, которое состоялось в городе Аваза в Туркменистане.

Как сообщили во вторник Day.Az в МИД Азербайджана, на заседании рассмотрены документы по различным направлениям, включая энергетику, торговлю, таможню, транспорт, образование и культуру, развитие трехстороннего формата Азербайджан-Турция-Туркменистан, которые будут приняты на первом саммите глав Азербайджана, Турции и Туркменистана, который состоится 14 декабря.

Джейхун Байрамов отметил, что саммит сыграет важную роль в развитии трехстороннего диалога между странами. С удовлетворением было отмечено развитие отношений между тремя государствами в рамках международных организаций, в том числе Организации тюркских государств (ОТГ).

Была выражена уверенность в том, что формат трехстороннего сотрудничества между Азербайджаном, Турцией и Туркменистаном будет способствовать полному использованию транспортного и транзитного потенциала региона, а также усилению Транскаспийского транспортного коридора Восток-Запад. В частности, было сказано, что особое значение имеет деятельность Азербайджана по созданию новой транспортной инфраструктуры на освобожденных от оккупации территориях, в том числе по открытию Зангезурского коридора.

Также было отмечено, что повышение актуальности фактора энергетической безопасности на фоне происходящих в мире событий свидетельствует о необходимости укрепления усилий в этой области между нашими странами.

Кроме того, министр Джейхун Байрамов подробно проинформировал о масштабных восстановительных и строительных работах, проводимых Азербайджаном в направлении ликвидации последствий 30-летней оккупации, а также для обеспечения безопасного возвращения бывших вынужденных переселенцев. В частности, было отмечено, что минная угроза является серьезным препятствием для восстановительных и строительных работ, проводимых в регионе, в том числе для продвижения мирной повестки дня.

Затем выступили с речами о перспективах трехстороннего партнерства министры иностранных дел Турции и Туркменистана.

С полным текстом выступления министра иностранных дел Азербайджана можно ознакомиться по ссылке.