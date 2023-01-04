Запад должен задуматься о санкциях против Варданяна

Источник: Агентство международной информации Trend

Российский миллиардер Рубен Варданян, скрывающийся на территории Азербайджана за спинами российских миротворцев, становится объектом разработки со стороны правительств ряда западных стран.

Как стало известно, сразу несколько иностранных правительств заинтересовались нелегальным бизнесом Варданяна, незаконно добывающего золото и медь в Карабахе, а затем продающего его под видом армянского.

Варданян уже находится под санкциями: Украина ввела их против миллиардера за то, что принадлежащая ему компания занималась логистической поддержкой российской армии. В то же время, ряд иностранных правительств заинтересовался и бизнесом Варданяна в Карабахе. В частности, власти в странах ЕС интересует, куда направляются вырученные от продажи незаконно добытых металлов деньги. На фоне того, почему Украина ввела против Варданяна санкции, этот вопрос становится гораздо прозаичнее.

Говоря о криминальных схемах Варданяна, нельзя не упомянуть о расследовании, опубликованном в марте 2019 года. Тогда OCCRP (Проект по расследованию коррупции и организованной преступности) выпустил расследование о системе офшорных компаний "Тройки диалог", через которые, как указывают российские СМИ, тайно переводились деньги самым влиятельным людям в России. В 2006-2013 годах по счетам этих компаний прошло более 4,5 миллиарда долларов. Через компании Варданяна из России выводились деньги, в том числе с использованием "криминальных схем". По данным расследования, сеть действовала с 2006 по 2013 годы, и за это время было в целом отмыто и выведено из России около 9 миллиардов долларов. Расследование получило название "Тройка ландромат". Тогда на руках у журналистов оказались порядка 60 тысяч финансовых документов, которые "утекли" из литовского банка Ukio, закрытого в 2013 году. Изучение этих документов и пролило свет на многочисленные схемы и финансовые ухищрения. Так, в созданную "Тройкой диалог" сеть входило по меньшей мере 75 взаимосвязанных офшорных фирм, часть из которых открыла счета в Ukio. "Директорами" многих из этих фирм оказались обычные сезонные рабочие из Армении. Одного из них авторы расследования нашли в Ванадзоре. Подпись 34-летнего Армена Устяна, живущего в крайне тяжелых социально-бытовых условиях, стоит на финансовых документах одного из офшоров "Тройки" на 50 миллионов долларов (!). Авторы расследования нашли нескольких граждан Армении, чьи паспортные данные оказались в руках организаторов "ландромата", а их подписи были попросту сфальсифицированы.

Рубен Варданян не просто использовал какие-то схемы и структуры - он их сам выстроил! В 2022 году Варданян сбежал от западных санкций против России, театрально отказавшись от гражданства и переехав в Карабах, под крыло российских миротворцев. Там Варданян занялся другим незаконным бизнесом: добычей и дальнейшим вывозом азербайджанского золота.

Нелегальная деятельность Варданяна должна стать объектом пристального изучения международными журналистами, расследователями и правоохранителями.