Мингячевир превращается в крупнейший энергетический центр региона

Автор: Лейла Таривердиева

В ближайшие два-три года электроэнергетические мощности Азербайджана значительно возрастут. Это хорошо и для нашей страны, и для ее добрых соседей, и для ее партнеров. После подписания в декабре прошлого года четырехстороннего соглашения о транзите электроэнергии из Азербайджана в Европу, наращивание мощностей стало одним из основных вопросов энергетической повестки страны. Сегодня, 13 февраля, Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии, приуроченной к закладке фундамента очередной крупной стройки - новой теплоэлектростанции в Мингячевире. Начинается новый период для города Мингячевир как центра электроэнергетики Азербайджана, и не только Азербайджана, но и всего Кавказа, сказал на церемонии глава государства. Станция мощностью около 1300 мегаватт, конечно же, значительно усилит наш потенциал и станет очередным вкладом в энергетическую безопасность Азербайджана.

Как уже обозначено, это будет крупнейшая электростанция в Азербайджане, построенная в годы независимости. Ныне действующая в Мингячевире ТЭС Азербайджана является крупнейшей на Кавказе, а с запуском новой ТЭС будет образован самый мощный в регионе энергоузел - 2400 МВт Азербайджанской ТЭС плюс 1280 МВт новой теплоэлектростанции. Реализация проекта обойдется в 400 миллионов долларов, 60 процентов из этой суммы составят внутренние средства ОАО "Азерэнержи", и только 40 процентов затрат будут погашены за счет кредитов. 400 миллионов на электростанцию такой мощности, как могут подтвердить специалисты, это капля в море. А в три-четыре раза более низкие затраты связаны с тем, что в Мингячевире уже имеется развитая электроэнергетическая структура. По той же причине сдать столь крупный объект планируется очень скоро - в 2025 году.

"Мы при небольших затратах получаем большой энергетический потенциал. В Мингячевире уже создана мощная электроэнергетическая инфраструктура, и строительство этой электростанции именно в Мингячевире преследует, прежде всего, эту цель", - сказал глава государства.

Запуск новой ТЭС влечет за собой ряд преимуществ. Во-первых, как следует из слов Президента, отвечающее современным стандартам оборудование позволит сократить углеводородные выбросы в атмосферу на 2 миллиона тонн, что станет значительным вкладом в благополучие окружающей среды. Во-вторых, на новой станции расход условного топлива будет достаточно низким, и это позволит сэкономить до 1 миллиарда кубометров газа в год. Экономия газа внутри страны, в свою очередь, станет вкладом в энергобезопасность Европы, которой этот миллиард кубометров необходим, как воздух.

Мингячевир начал превращаться в энергоцентр республики еще в 70-х годах прошлого века. В 1976 году здесь был заложен фундамент электростанции. Открытие первого блока состоялось в 1981 году с участием Общенационального лидера Гейдара Алиева, последний - в 1990 году. Работающая на газе и мазуте Мингячевирская электростанция до сих пор обеспечивает половину потребностей страны в электроэнергии. Все помнят, что случилось, когда в июле 2018 года авария вывела станцию из строя. Это был первый подобный инцидент и он стал хорошим уроком. На ТЭС был проведен полный ремонт, в первой половине 2020 года она уже заработала на полную мощность. А 25 октября 2022 года Президент Ильхам Алиев распорядился о модернизации Азербайджанской ТЭС. Согласно распоряжению, крупнейшая на Кавказе теплоэлектростанция будет обеспечена дополнительными генерирующими мощностями. Рациональная модернизация предусматривает увеличение мощностей 7-го и 8-го энергоблоков (текущая суммарная мощность 600 МВт) еще на 1280 МВт. Закладка новых мощностей состоялась 13 февраля 2023 года с участием главы государства.

Как ранее сообщал журналистам глава "Азерэнержи" Баба Рзаев, после ввода новых мощностей инвестиции в модернизацию ТЭС окупятся примерно за шесть лет. При этом КПД увеличится с 18 до 56 процентов, что даст дополнительные 12,5 миллиарда кВт/ч электроэнергии в год.

Азербайджанская ТЭС имеет 8 блоков по 300 МВт установленной мощности каждый. На станции производится около 45 процентов всей вырабатываемой в Азербайджане электроэнергии. Говоря о значимости Мингячевирской ТЭС на церемонии в "Гюлистане", Президент Ильхам Алиев отметил, что этот фактор вновь дал о себе знать во время Второй карабахской войны. Терпя поражение на поле боя, армяне подвергали обстрелам гражданские объекты Азербайджана, в том числе под прицел была взята и Азербайджанская ТЭС. Многие из армянских ракет были уничтожены системами противовоздушной обороны Азербайджана, некоторые не попали в цель или не разорвались. Враг планировал обесточить страну, но ему это не удалось.

В настоящее время помимо Азербайджанской ТЭС в стране функционируют еще 14 теплоэлектростанций. Вторая по мощности Джануб ТЭС в Ширване (780 МВт), третья - Сумгайытская ТЭС (525 МВт).

Как подчеркнул глава государства, в целом сфера электроэнергетики в Азербайджане в последние годы развивалась очень быстро и успешно. За последние 20 лет в Азербайджане были построены 34 электростанции и их мощность генерации равна примерно 3400 мегаватт. Для сравнения он отметил, что на сегодняшний день общая мощность генерации Азербайджана составляет 7200 МВт, из которых 3400 МВт созданы за последние 20 лет. "Теперь представьте, если бы мы этого не сделали, если бы не сделали этот вопрос приоритетным, то наше экономическое и промышленное развитие сегодня могло бы оказаться под вопросом. Сегодня мы не смогли бы обеспечить собственную энергетическую безопасность. То есть все эти работы были выполнены своевременно, были выполнены последовательно", - подчеркнул Президент Азербайджана.

Отметим, что строительством новой ТЭС будут заниматься итальянские и одна китайская компания. Надо сказать, что Италия достаточно хорошо представлена в послевоенных энергопроектах в Азербайджане. Об этом говорилось на встрече Президента Ильхама Алиева с делегацией во главе с министром по делам предприятий и продукции Made in Italy Итальянской Республики Адольфо Урсой.

Через месяц после окончания Второй карабахской войны ОАО "Азерэнержи" и итальянская Ansaldo Energia подписан очень важный контракт касательно работ на освобожденных территориях. Итальянские компании заняты и в других сферах в Карабахском регионе и Восточном Зангезуре, но, как отметил Президент Азербайджана, он хотел бы, чтобы их число было еще большим. Что касается энергетики, то проекты в этой сфере на освобожденных территориях начали реализовываться в первую очередь. Уже построены более десяти подстанций и больше десяти ГЭС. За два года в Восточном Зангезуре выработано 50 МВт электроэнергии, до конца текущего года планируется довести мощности освобожденного региона до 200 МВт. В целом же гидроэнергетический потенциал Восточного Зангезура и Карабаха позволит создать здесь до 500 МВт вырабатываемой мощности.

Что касается потенциала возобновляемой энергетики в целом, то, по словам главы государства, в Азербайджане он огромный: "Сейчас строятся две станции - солнечная и ветряная мощностью 470 МВт. Строительство третьей станции начнется в ближайшее время, и она даст нам дополнительно еще около 240 МВт мощностей. В настоящее время на основе документов, подписанных с иностранными инвесторами, планируется строительство солнечных и ветряных электростанций мощностью до 25 ГВт - большая часть из них в Каспийском море, а несколько же - на суше. То есть, это действительно огромный потенциал, и только потенциал ветровой энергии Каспийского моря составляет 157 ГВт".

Новая станция, которая начнет функционировать в 2025 году, еще более усилит наш энергетический потенциал. И это важно как для Азербайджана, так и для Европы, подчеркнул Президент Ильхам Алиев. "Сегодня закладывается фундамент действительно большого и важного дела. Уверен, что станция будет построена в намеченное время и усилит энергетический потенциал нашей страны, ее экспортные возможности, также откроет путь к новым будущим проектам с иностранными инвесторами", - заявил азербайджанский лидер.