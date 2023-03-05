Дочь нациста Марина Кальюранд учит Азербайджан международному праву?

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Армянская лоббистка, депутат Европарламента от Эстонии Марина Кальюранд порадовала наших соседей очередным комментарием. Сказала она много приятного для армянского уха, но один момент особенно привлек наше внимание. "Призывы к армянам либо покинуть Нагорный Карабах, либо получить гражданство Азербайджана - нарушение международного права", - заявила депутат ЕП.

Подобные тезисы часто озвучиваются потребителями армянских гонораров и просто тюркофобами. Однако в случае с экс-министром иностранных дел Эстонии тема звучит не просто как чушь, но еще и как ханжеская чушь. В этой стране отношение к нацменьшинствам уже тридцать лет нарушает все нормы международного права, тем не менее, во всех международных отчетах в соответствующих пунктах стоят прочерки, мол, жалоб не поступало.

А как обстоят дела на самом деле?

Как можно узнать из открытых источников, после выхода Эстонии из СССР в стране появилась значительная прослойка населения, не имеющая гражданства. Это жители страны, предки которых не жили здесь до 1940 года. Понятно, что это почти все русское население. В результате 300 тысяч человек не получили гражданство. Это лишило их многих гражданских прав. В 1993 году русскоязычное население провело референдум на создание в Нарве, где большинство были русские, русской территориальной автономии. Все проголосовали "за", но центральные власти объявили референдум недействительным. Интересно, защищающей ненарушенные никем права армян в Азербайджане, эта госпожа вспоминает о собственном, эстонском законодательстве?

Могут ли в Эстонии на постоянной основе проживать граждане других государств? Нет, не могут. Как проживание, так и трудовая деятельность без регистрации, выплаты налогов запрещены. По эстонским законам, как и по азербайджанским, все жители Карабаха армянской национальности, имеющие паспорта Армении или России, являются нелегалами. И не только в Эстонии - ни в какой другой стране иностранные граждане не имеют права жить и работать без соответствующего оформления в миграционных службах. Эта Кальюранд только проснулась или армянские подачки настолько затмили разум? Азербайджан не разбрасывается своим гражданством, условия получения азербайджанского паспорта достаточно жесткие. Армянам же Карабаха предлагается стать законными гражданами земли, на которой они живут, без сложных процедур. Ценить надо это предложение, а не кривляться. И требование покинуть страну в случае непринятия гражданства полностью законно.

Кальюранд сегодня является членом действующей в Европарламенте группы дружбы с Арменией. Той самой группы, члены которой замешаны в крупном коррупционном скандале во главе с вице-президентом ЕП Евой Кайли. Деятельность группы противоречит интересам Евросоюза, работая на разрыв отношений с Азербайджаном.

В скандальных ситуациях эта дама оказывается не впервые. В 2016 году во время президентских выборов разразился скандал, когда в СМИ попали сведения о предках Кальюранд. Выяснилось, что ее отец в годы Второй мировой войны служил в рядах латышских частей СС и за "боевые подвиги" был награжден двумя Железными крестами. Известно также, что после развала СССР он ездил в Германию на слеты "ветеранов", и на одном из них ему был вручен второй Железный крест.

Когда разразился скандал, Кальюранд заявила, что не знала своего отца как не была и в курсе его биографии. Однако вброс сыграл для нее и хорошую службу, потому что ее перестали считать "русской" (девичья фамилия Раевская, видимо, взятая от русской матери). Кроме того, в наше время воевавшие за нацистов предки уже не считаются у европейцев позором. Скорее, наоборот.