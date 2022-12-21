Армянский лоббизм разъедает Европарламент

Источник: Агентство международной информации Trend

Автор: Эльвин Сахаватоглы

Масштабы коррупционного скандала в Европейском парламенте увеличиваются с каждым днем. В ходе обысков, проведенных в течение недели по разным адресам, было обнаружено наличных денежных средств в размере более чем 1,5 миллиона евро. В результате операции были задержаны несколько человек, в том числе заместитель председателя Европарламента Ева Кайлин.

Чиновники континента также в ужасе от стремительного роста масштабов факта коррупции.

Что думают европейские официальные лица о происходящем?

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выразил свой ужас от масштабов коррупции в Европейском парламенте. Он отметил, что был шокирован, когда узнал подробности дела.

"Полагаю, что масштабы коррупции очень сокрушительны, и, честно говоря, удивительно, что подобное происходит в наши дни", - отметил министр Ирландии по европейским делам Томас Бирн.

"Сама коррупция в парламенте не удивляет, однако ее масштабы шокируют", - сказал Мишель Ван Халтен из организации Transparency International.

Факты, которые удивляют и европейских чиновников, доказывают, что взяточничество и коррупция в авторитетных институтах континента носят системный характер. Тем не менее, трудно сказать, была ли разоблачена коррупционная сеть с арестом Евы Кайлин.

Теперь ясно, что Кайлин является одним из руководителей коррупционной сети в Европе.

Кто же другие члены этой сети? В конце концов, Ева Кайлин, как руководитель сети, не могла провернуть такое в одиночку.

Но разве эта сеть проводила деятельноть лобби только Катара? Естественно, нет. Ни Ева Кайлин не брала взятки в одиночку, ни лоббистская деятельность сети европейских чиновников не ограничивается только Катаром.

По перечисленным ниже фактам вы увидите, что незаконная деятельность европейских депутатов продолжается и в настоящее время.

Для выявления их деятельности нет необходимости в глубоких исследованиях. Судя по анти-азербайджанским группам, действующим в Европейском парламенте, можно увидеть, что депутаты забыли о своих обязанностях и занимаются лоббированием интересов Армении. Члены анти-азербайджанской сети в основном собрались в "группе дружбы с Арменией", действующей в Европарламенте. В группу входят 33 человека.

Рассмотрим высказывания некоторых из них против Азербайджана:

Комментируя итоги второй Карабахской войны, Эль Ван Хуф, один из членов "группы дружбы с Арменией", отметил, что Нагорный Карабах стал жертвой геополитических игр.

"После шестинедельной войны Владимир Путин договорился о прекращении огня между Арменией и Азербайджаном. Это привело к тому, что десятки тысяч армян покинули свои дома. Для достижения этого результата Азербайджан использовал кассетные бомбы, запрещенные во время войны, инновационные турецкие беспилотники и, возможно, джихадистов. Подобное поведение нарушает международные конвенции, запрещающие использование незаконного оружия";

-Другой член "группы дружбы с Арменией" в ЕП Костас Мавридес выступил с заявлением, в котором призвал Азербайджан "прекратить военную агрессию против Армении". В своем заявлении он, являющийся членом ЕП с греческого Кипра, также осудил Турцию, страну-кандидата в ЕС, за поддержку азербайджанской армии;

-Лукас Фурлас, один из членов "группы дружбы с Арменией" в ЕП, запомнился тем, что поддержал Еву Кайлин в ее выступлениях против Азербайджана и Турции. За такие выступления Лукас Форлас получил благодарность от "Общеевропейской Армянской федерации за справедливость и демократию". Он выступил в Европейском парламенте в качестве президента "группы дружбы с Арменией", обвинив Азербайджан в нападении на Армению. Также в своих последних выступлениях он коснулся акции протеста на Лачинской дороге. Он обвинил азербайджанскую сторону в создании гуманитарного кризиса;

-Глава представительства Европарламента по связям с Южным Кавказом, член "группы дружбы с Арменией" Марина Кальюранд выразила "серьезную обеспокоенность" перекрытием Лачинской дороги, в чем обвинила Азербайджан (https://qafqazinfo.az/news/detail/ermeni-pullarinin-izi-ile-avropa-parlamentine-korrupsiya-qalmaqali-davam-edir-385824);

Кроме того, члены "группы дружбы с Арменией" в разное время посещали Ереван. Также 1 марта 2018 года по случаю "30-летия Карабахского движения" в Европейском парламенте была организована конференция. Члены парламента обсудили "отношения Европейского союза с Нагорным Карабахом". Они озвучили возможные предложения по усилению влияния ЕС в этой области. Информация о "праздновании" 30-летия установленного на оккупированных азербайджанских землях сепаратистского режима доступна на сайте Европейского парламента.

Судя по всему, названные лица в Европейском парламенте все время не стеснялись публично защищать Армению.

Очевидно, что члены Европарламента не оказывали эти "услуги" Армении безвозмездно. В основе их деятельности на благо Армении лежит факт коррупции. Об этом свидетельствуют тесные связи членов Европарламента с армянскими бизнесменами, представителями диаспоры.

Так кто же спонсоры проармянских депутатов Европарламента?

Одним из руководителей анти-азербайджанской сети в Европе является Каспар Карапетян.

Он занимается контрабандой разноцветных бриллиантов и алмазов из конфликтующих регионов Африки в Европу. Карапетян, являющийся главой армянской мафии в Бельгии, тратит часть денег, полученных преступным путем, на деятельность анти-азербайджанской сети.

Одним из лиц, финансирующих членов "группы дружбы с Арменией", является Вартан Сирмакес.

Сирмакес, генеральный директор швейцарской часовой компании Franck Muller Group, также является основным акционером "Armswissbank", пренадлежащего сепаратистам "Artsakhbank".

Есть факты, что во время оккупации он разграбил богатства Карабаха, перевозил золото из Кяльбаджара. Сирмакес владеет долей в месторождении "Гызылбулаг" в Карабахе. Он также присутствовал на церемонии открытия месторождения. Сирмакес также является одним из основных спонсоров многих "проектов", связанных с Арменией и Карабахом.

На фоне последних событий европейские рабы пары Сирмакес-Карапетян вновь стали активными:

-Около 30 депутатов Европарламента, организованных французским депутатом Натали Луазо, выступили с инициативой провести дискуссии по "ситуации в Нагорном Карабахе". Эти депутаты обратились к президенту Совета Европейского союза Шарлю Мишелю и главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю;

- Глава представительства Европарламента по связям с Южным Кавказом, член "группы дружбы с Арменией" Марина Кальюранд обвинила Азербайджан в перекрытии Лачинской дороги;

- В Германии Центральный совет армян раскритиковал акцию протеста азербайджанских экоактивистов на Лачинской дороге;

- На фоне событий на Лачинской дороге активизировался и "Комитет защиты бельгийско-армянского дела".

Все перечисленные факты свидетельствуют о том, что за происходящим вокруг месторождений золота в Карабахе, перекрытием Лачинской дороги и "нападением" западных институтов на Азербайджан стоит пара Сирмакес-Карапетян, армянское лобби, которое они финансируют.

Видимо, пара Сирмакес-Карапетян уже доставила свои "пакеты" европейским депутатам, что они стали такими активными.

Эти факты свидетельствуют о коррупционной связи армянского лобби и армянских бизнесменов с европейскими депутатами. Ход событий показывает, что европейские официальные лица будут еще больше удивлены и шокированы. Потому что коррупционные связи между армянским лобби и европейскими депутатами еще официально не разоблачены. Возможно, армянские следы будут обнаружены и в коррупционной сети Кайли.

Будем надеяться, что те, кто управляет Европой, также будут справедливы для прозрачности своих институтов. В противном случае депутаты, связанные с армянским лобби, будут продолжать сводить к нулю имидж влиятельных организаций Старого Света.