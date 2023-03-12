Гейдар Алиев выполнил все задачи, которые выпали на срок его правления

Для Азербайджана было большой удачей то, что именно общенациональный лидер Гейдар Алиев взял на себя управление страной в столь сложное время.

Об этом, как передает в воскресенье Day.Az, сказал бывший президент Украины Виктор Ющенко в рамках конференции "Гейдар Алиев - 100 лет: жизнь и наследие", организованной Международным центром Низами Гянджеви.

"Я думаю, что главным результатом деятельности Гейдара Алиева было создание суверенной нации. И он добился этого",- отметил бывший президент Украины.

Ющенко сказал, что помнит Гейдара Алиева как человека, который много работал. По его словам, общенациональный лидер сумел построить экономические отношения с другими странами, когда Азербайджан был в сложной экономической ситуации.

Ющенко заключил отметив, что все страны после развала СССР столкнулись с вызовами индивидуального характера и Гейдару Алиеву удалось решить проблемы, которые возникли в Азербайджане.