Открытие посольства в Израиле в такой сложный для региона момент - мужественный шаг Баку

Открытие посольства Азербайджана в Израиле в такой непростой для региона момент говорит о независимой политике Баку, мужестве руководства страны и его готовности дать отпор любому агрессору. Азербайджан стал первой страной, где большинство населения составляют шииты, объявившей об открытии посольства в Израиле.

Об этом сказал в беседе с Day.Az израильский политолог, главный редактор сайта АzIzNews.ru Юрий Бочаров.

По его словам, открытие азербайджанской дипмиссии в Тель-Авиве это очень важное событие. В Израиле приветствуют этот долгожданный шаг.

"Прибывший по этому поводу в Израиль глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов изначально был принят его коллегой министром Элти Коэном, а затем состоялась встреча в канцелярии главы правительства Биньямина Нетаньяху. Премьер-министр приветствовал открытие азербайджанского посольства в Израиле и назначение первого посла Азербайджана в Израиле. В ходе встречи стороны обсудили общие вызовы региональной безопасности и угрозу стабильности в регионе со стороны Ирана. Премьер-министр высоко оценил хорошие и тесные билатеральные отношения и возможности расширения сотрудничества между Израилем и Азербайджаном в различных сферах", - сказал Бочаров.

Геополитическая ситуация в мире вокруг событий в Украине более чем обострила и без того проблемную обстановку в нашем регионе, отметил наш собеседник. Выход Ирана на финишную прямую в возможности иметь собственную ядерную бомбу разогревает весь Ближний Восток до состояния войны. И все это может привести к тому, что Израилю вновь придеться действовать на опережение. Притом, как показали события последних дней, иранские амбиции начинают напрямую угрожать и Азербайджану, внешнеполитический курс которого явно раздражает Иран. Открытие посольства Азербайджана в Израиле именно в такой сложный момент говорит о независимой политике республики и нежелании прогибаться под интересы своих недругов, подчеркнул израильский политолог. Этот поступок, по его мнению, говорит не только о мужестве руководства страны, но и об уверенности в своих силах и готовности дать отпор любому агрессору. Хотя, как справедливо отметил посол Мухтар Мамедов, отношения между нашими странами не направленны против третьих стран, Азербайджан не вмешивается во внутренние дела других стран и ждет такого же подхода и от них, напомнил Юрий Бочаров.

Как заявил министр иностранных дел Израиля Эли Коэн на встрече с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым, Азербайджан - стратегический партнер Израиля. Наши страны тесно сотрудничают по вопросам региональной безопасности. Не удивительно, что Коэн говорил в основном об иранской угрозе, которую Азербайджан предпочитает публично преуменьшать, а Байрамов поднимал вопрос о противостоянии Баку и Еревана.

Стоит отметить, что в период 2018-2020 годов Азербайджан стал второй страной после Индии, в которую Израиль экспортирует больше всего вооружения. В ответ, по различным данным, Израиль за счет поставок из Азербайджана удовлетворяет до 60 процентов своих потребностей в нефти. Однако все эти проекты осуществляются на уровне государственного бизнеса, а хотелось бы еще расширить рамки и вывести на орбиту отношений и частный бизнес. В принципе, именно на этом направлении, думаю, будет акцентирование работы посольства. Ведь, как заявил посол Мамедов, открытие посольства создаст условия для углубления уже существующих связей в сфере технологий, образования, сельского хозяйства, обороны и поиска здесь новых партнеров для сотрудничества", - сказал главный редактор АzIzNews.ru.

Лейла Таривердиева