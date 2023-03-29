Стратегическое партнерство с Азербайджаном поддерживается всеми политическими силами Израиля

Израиль входит в десятку, а, возможно, и в пятерку приоритетных для сотрудничества стран мира. Внешнеторговый оборот между Азербайджаном и Израилем превышает такой же показатель у нашей страны, например, с Францией или Германией, Центральной Азией или Грузией. Авиасообщение с Израилем у Азербайджана интенсивнее, чем со многими другими партнерами. Самолеты летают каждый день! И еще - Израиль стал первым из передовых производителей оружия в мире, кто поставляет Азербайджану самые современные виды вооружений.

Об этом сказал в беседе с Day.Az политолог, депутат Милли Меджлиса, член межпарламентской группы дружбы с Израилем Расим Мусабеков, в составе азербайджанской делегации находящийся в Тель-Авиве.

"Все, с кем я общаюсь в Израиле, приветствуют открытие нашего посольства. Следует принимать во внимание значение Азербайджана для Израиля и значение Израиля для Азербайджана. Отношения наших стран развиваются не "назло" кому-то, как считают некоторые. Наше торгово-экономическое, военно-техническое и прочее сотрудничество с Израилем кратно, в десятки раз превышает объемы сотрудничества с Ираном. Эти отношения важны и содержательны сами по себе и не направлены против кого-то. Просто с учетом враждебного отношения Ирана к двум нашим странам, наше сотрудничество - это дополнительный фактор для того, чтобы Баку и Тель-Авив укрепляли отношения, в том числе в сферах безопасности, противодействия терроризму и радикальным группам", - сказал наш собеседник.

По мнению Мусабекова, не стоит забывать и о человеческом измерении. В Израиле более 100 тысяч человек так или иначе связаны с Азербайджаном. Либо их предки, либо они сами родились здесь и выросли. Неслучайно ежедневные авиарейсы заполнены до отказа. Израильтяне с радостью приезжают в Азербайджан, как и наши граждане с удовольствием бывают в Израиле. Посольство необходимо хотя бы для того, чтобы обеспечивать такой огромный объем взаимоотношений - и экономических, и гуманитарных, и связи между людьми, подчеркнул политолог.

Азербайджан, отметил он, играет важную роль для Израиля с точки зрения энергетики. После того, как Россия вторглась в Украину, Израиль перестал покупать российскую нефть, а у арабских стран и Ирана он ее не закупает уже не один десяток лет. Основным источником для Израиля стали поставки азербайджанского черного золота, поступающего по БТД в турецкий средиземноморский порт Джейхан. Так что в плане энергетики Азербайджан для Израиля стратегический партнер.

"Еще одной очень важной для Азербайджана областью сотрудничества с Израилем является сельское хозяйство. Современные агрокомплексы Израиля - образцовые, эти технологии сегодня очень актуальны и интересны для нашей страны. Возьмем, к примеру, село Агалы в Зангилане. Сельскохозяйственная сфера будет развиваться здесь на основе именно израильских технологий. Так же для нас важен опыт Израиля в области медицины, информационных технологий защиты цифрового пространства.

Могу с уверенностью сказать, что отношения между Азербайджаном и Израилем сегодня находятся на очень высокой ступени. Стратегическое партнерство с нашей страной поддерживается практически всеми политическими силами Израиля. Практически все израильские партии выступают за развитие связей с Баку. И в Азербайджане, за исключением каких-то проиранских групп, все политические силы, включая оппозицию, полностью поддерживают сотрудничество с Израилем. Думаю, что перспективы развития стратегического партнерства Баку и Тель-Авива очень хорошие, а перспективы очень широкие", - сказал Расим Мусабеков.

Лейла Таривердиева