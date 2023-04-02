Сахиба Гафарова побывала в больнице, где проходит лечение Фазиль Мустафа

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова побывала в больнице, где проходит лечение подвергшийся 28 марта террористической атаке депутат Фазиль Мустафа, встретилась с его родными и поинтересовалась его состоянием и ходом лечения. Ей сказали, что медперсонал делает всё для его скорейшей поправки, передает Day.Az со ссылкой на Отдел по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

Как заметила при этом Сахиба Гафарова, Президент Азербайджана Ильхам Алиев сделал распоряжения на этот счёт, и процесс находится под наблюдением соответствующих госучреждений. Гафарова также отметила, что глава государства дал указание правоохранительным органам провести неотложные оперативно-розыскные мероприятия, чтобы выявить и привлечь к уголовной ответственности того или тех, кто совершил этот акт террора - совершившие эти деяния никогда не добьются своего, добавила спикер азербайджанского парламента.

Фазиль Мустафа поблагодарил руководство государства за внимание и поддержку, заверив в своей несгибаемой верности позиции государственности и заявил, что совершённое на него нападение не заставит его отступить.