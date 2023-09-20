Джейхун Байрамов проинформировал председателя ОБСЕ о ситуации в регионе

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Республики Северная Македония и действующим председателем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Буяром Османи в рамках своего участия в 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Об этом Day.Az сообщили в МИД Азербайджана.

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