https://news.day.az/politics/1599391.html Джейхун Байрамов проинформировал председателя ОБСЕ о ситуации в регионе
Джейхун Байрамов проинформировал председателя ОБСЕ о ситуации в регионе
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Республики Северная Македония и действующим председателем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Буяром Османи в рамках своего участия в 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Об этом Day.Az сообщили в МИД Азербайджана.
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