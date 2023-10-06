Пашинян сделал для «миацума» все, что мог, но…

Автор: Лейла Таривердиева

У наших соседей всегда были проблемы с адекватностью, а после событий сентября они еще более укоренились. Катастрофа, постигшая Армению в ее почти что исполнившейся мечте о чужих территориях, больно ударила по всем слоям армянского общества - от дворников до правящей элиты. Сотрясла она и сами основы армянства как некоей дееспособной общности, точнее биологической массы, способной проглотить и переработать кого угодно и что угодно. Осознание провала после того, как за более чем тридцать лет уже привык считать чужое своим и, самое главное, - в этой иллюзии тебя поддерживали все окружающие, это тяжелый процесс. А еще тяжелее для армянской стороны он становится потому, что вместо того, чтобы открыть глаза на реалии, соседи действуют неадекватно, тратят драгоценное время на пустую болтовню.

Смешно наблюдать за перепалкой между правительством Армении и местной оппозиций, в которую сейчас вливается и сепаратистский планктон. Пашиняна ежечасно обвиняют в, так сказать, сдаче Карабаха и в том, что Армения бросила сепаратистов в одиночестве. Никол не мог дальше терпеть такой "несправедливости" и накануне в парламенте попытался оправдаться за бесславный конец сепаратистского движения. Проблема Никола в том, что он никак не может определиться, мечась между ролью "миротворца" и идеей "миацума".

Пашинян раскрыл страшную тайну, поведав, что в апреле этого года покровители Армении призвали Ереван снизить планку требований в вопросе Карабаха, взамен пообещав "обеспечить широкую консолидацию". Он обсудил это с сепаратистской верхушкой и, как он утверждает, снизил. Напомним, что в апреле на Лачинской дороге был открыт погранично-пропускной пункт, и защитникам Армении стало ясно, что необходима новая тактика. Вокруг идеи "независимости" покровители армян не могли сплотиться против Баку так тесно, как вокруг темы, например, "блокады" и "голода", потому что первое противоречит международному праву. Разогнать акцию экологов, а тем более снести ППП не удалось, и нужна была новая идея, которая вновь обеспечила бы армянский контроль на суверенной территории Азербайджана. А через это был бы обеспечен доступ и западному проармянскому пулу, члены которого привыкли ездить в Карабах как на дачу к дедушке.

Однако сепаратисты, если верить Пашиняну, нарушили договоренность и вновь подняли планку до уровня "независимости", что и привело к полному краху. Почему они так сглупили? Потому что понадеялись на ту самую консолидацию внешних авторов, о которой говорил Пашинян. Ереван открыл дороги Западу, и всем почему-то казалось, что это должно остановить Азербайджан. Интересно, почему?

Вполне вероятно, что Пашинян не преувеличивает. Именно с весны началась активизации западных покровителей Еревана, и уже не вуалируемая антиазербайджанская кампания приняла совершенно безобразные масштабы. Однако насчет "сниженных планок" Никол переборщил. Ереванские нарративы не сбавили градус, а трансформировались из "независимости" в "геноцид" и "этнические чистки". И произошло это не ради гашения напряженности в регионе и вывода сепаратистов из-под удара, а для расширения западным партнерам поля деятельности против Баку.

Армянская оппозиция напрасно обвиняет Пашиняна в предательстве. Он сделал для "миацума" все, что мог. Несмотря на то, что до прихода к власти он понимал бесперспективность "этой безумной идеи, впоследствии влился в общеармянскую струю и разрушил переговорный процесс окончательно. Хотя сам премьер-министр уверяет, что после 44-дневной войны строго следовал договоренностям от 10 ноября и изо всех сил работал на достижение мира, все было с точностью до наоборот. И до войны, и после нее его правительство делало все возможное для того, чтобы мир не наступил никогда. Парадоксально, но при Пашиняне, и особенно в послевоенные годы сепаратисты снабжались куда лучше, чем при власти карабахского клана.

Ранее Никол уже приводил цифры, которые должного были бы разгромить его оппонентов. Дело было до краха проекта "НКР". Он завил, что за последние три года Армения профинансировала сепаратистский режим на более чем 1 миллиард долларов, и "с точки зрения самообороны у Карабаха не было недостатка в чем бы то ни было". В 2021-2022 годах бюджет сепаратистов достиг беспрецедентного размера благодаря содействию Армении. Пашинян с большой гордостью сообщил, что после 44-дневной войны содействие Армении сепаратистам увеличилось на более чем 120 процентов, Ереван реализовал там проектов на 136 миллиардов, а в 2022 году Карабах получил от Армении 160 миллиардов драмов.

Правительство Армении было, есть и будет на стороне сепаратистов, заверил Пашинян.

А разве кто-то в этом сомневается?

Оправдываясь, премьер-министр Армении подчеркнул, что до установления Азербайджаном полного контроля на Лачинкой дороге сепаратисты не имели никаких проблем в плане самообороны. "Миротворец" Никол не хочет говорить об этом открыто, но речь в данном случае идет о поставках сепаратистам вооружений. До декабря 2022 года Лачинская дорога работала на милитаризацию зоны РМК под покровительством российских миротворцев. Это не предположение. Азербайджанская сторона все это фиксировала, но надеялась решить оставшиеся вопросы без обострения ситуации. Надежды оказались напрасными.

В ходе 44-дневной войны был разгромлен почти полностью арсенал ВС Армении и местных бандформирований. И все то огромное количество вооружений, которое продолжает обнаруживаться на освобожденных от сепаратизма территориях после 20 сентября, это то оружие, техника и боеприпасы, которые были ввезены из Армении в Карабах с конца войны и до декабря 2022 года. Включая свежеиспеченные мины армянского производства. Армянские военные эксперты ужасаются - как можно было проиграть, имея столько оружия?! Действительно, тем, что конфисковано азербайджанской стороной на базах, складах и опорных пунктах армян, можно было бы вооружить армию небольшого государства. И все это переправлялось в послевоенный период из Армении по Лачинской дороге.

Пока дорога эксплуатировалась бесконтрольно, в Ханкенди совершали визиты официальные лица Армении. Там побывали главы МИД и Минобороны, различные чиновники более мелкого масштаба. То есть продолжались ставшие привычными за тридцать лет "межгосударственные" отношения. В Карабах продолжали возить иностранцев, сложно ничего в карабахской теме не изменилось.

Так что обижаться на Пашиняна ни оппозиции, ни разгромленным сепаратистам не следует. Он сделал для "миацума" все, что мог. Только посмотрите, какую обширную группу поддержки он привел на армянскую площадку. Пользы от нее мало, зато сколько шума!