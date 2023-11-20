Мы ценим лидерство Азербайджана в освещении прав женщин.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала представитель "UN Women" в Грузии Каори Ишикава во время выступления на конференции Движения неприсоединения (ДН) в Баку на тему "Продвижение прав и расширение возможностей женщин".

"Я верю, что пример Азербайджана внесет свой вклад, мы должны расширить наше сотрудничество в этой области, обменяться опытом", - сказала она.

Отметим, что в Баку проходит конференция Движения неприсоединения (ДН) на тему "Продвижение прав и расширение возможностей женщин" при совместной организации Азербайджанской Республики (действующего председателя ДН), Уганды и Узбекистана (будущих председателей ДН).

Мероприятие проводится на основе инициатив, озвученных Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на заседании Координационного бюро ДН в июле текущего года.

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