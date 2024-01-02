"Винегрет" из глупости, мифов, провокаций: блюдо армянского стола

Автор: Акпер Гасанов

В Армении продолжается сезон произнесения тостов, пожеланий, а также озвучивания проклятий и глупостей. Да, винегрет сейчас красуется на столах граждан РА, но есть он и в мыслях и заявлениях политиков этой страны. Причем, даже тех, которые формально политиками не являются, а вроде как священниками именуются. Но мы все прекрасно помним про провокационную роль Армянской Апостольской церкви (ААЦ) в прошлом и настоящем РА.

Вот, полюбуйтесь на тот бред, что был озвучен во время новогодней молитвы главой Тавушской епархии ААЦ Багратом Галстяном.

"Мы начинаем год с отречения от зла... от сатаны, от злых чиновников, от тех, кто творит волю зла", - изрек он.

Кто в его понимании является олицетворением зла? Кого он сравнивает с сатаной? Чтобы получить ответ на данный вопрос, нужно вспомнить недавнее скандальное заявление этого армянского святоши.

"Да, я считаю себя реваншистом и буду так жить до последней секунды своей жизни", - произнес он.

То есть, перед нами тот, кто предлагает своей пастве жить не реалиями, а мифами. Он проповедует захват чужой земли от имени ААЦ, доказывая очевидную вещь - церковь стояла, стоит и собирается дальше стоять за трагедиями армянского народа, за его лишениями, поражениями.

Проклинает же она тех, кто рассуждает о важности отказа от лживых целей, ратует за нормализацию отношений РА с Азербайджаном и Турцией. Для ААЦ все они - пособники сатаны, зло. Ясное дело, что с аналогичных позиций выступают и прочие мечтающие о "реванше". Тут тебе и дашнаки и те, кого армянский народ послал на свалку истории. К числу таковых относится и второй президент РА Роберт Кочарян.

"Год был трагичным. К сожалению, никаких последующих действий не последовало. Мы продолжаем молить врага о пощаде, называя это унижение миром. Что еще должно произойти, чтобы люди поняли, что происходит? ", - говорится в новогоднем послании Кочаряна.

Непонятно только, с кем он в этот момент разговаривал. Если с армянским народом, то тот его слушать не желает. Если с самим собой, то это можно было бы делать менее пафосно, не демонстрируя всем, что галлюцинации не дают Робику покоя.

Поразительно, но куда-то запропастился Вазген Манукян, которого армянская оппозиция всего два года назад называла своим лидером и последней надеждой. Впрочем, может и хорошо, что на сей раз он ничего не ляпнул. Ведь ровно два года назад, он произнес такое, что Баграт Галстян на его фоне выглядит теперь провинциальным клоуном, не более того.

"Мы были свидетелями строительства египетских пирамид, разрушения Древнего Рима, крестовых походов, мировых войн. Мы участвовали во всех этих событиях", - заявил два года назад в своем новогоднем обращении Вазген Манукян.

Что это было? Очередное мифотворчество. Странно, что тогда В.Манукян не заявил, что армяне открыли Америку, покорили космос и даже основали новую планету "Космическую Армению".

Впрочем, вполне возможно, что об этом "научном открытии" объявит вскоре какой-нибудь иной армянский политик. К примеру, Вардан Восканян, которые представляют как ираниста и политолога, тогда как в реальности он является фантастом. Причем, судя по всему, не всегда трезвым.

"Как бы странно это ни казалось на первый взгляд, в Армении есть "две Армении", - написал он в своем Telegram-канале.

"Есть Армения, живущая мечтой увидеть Армению сильной, доминирующей и обширной, стремящаяся к осуществлению этой мечты и удовлетворенная выживанием или, что еще хуже, гордящаяся именно выживанием", - утверждает Восканян.

То есть, он признал, что обе Армении существуют исключительно в мечтах. О том, что жить нужно реалиями, этот глашатай глупости даже не заикается.

Он вообще очень напоминает одного из героев кинофильма "Карнавальная ночь". Того самого, который утверждал, со сцены, говоря о космическом мире: "Мы видим одну звездочку, две звездочки. Лучше, конечно, пять звездочек".

Да, "пять звездочек" на бутылке коньяка, который был употреблен в чрезмерном количестве- единственное возможное оправдание для всех тех персонажей, что сами живут в мире иллюзий и мифов, предлагая погрузиться во все это и всему армянскому народу. Другое дело, что этот "винегрет" из глупости и провокаций несет в себе опасности для тех, кто рискнет его употребить. Но об этом, ясное дело, никогда не расскажут все те, кто готовил это блюдо армянского стола.