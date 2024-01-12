Антиазербайджанская провокация мэрии Парижа

Автор: Байрам Эльшадов

Мэрия Парижа устроила очередную антиазербайджанскую провокацию. Проведение выставки об "армянском наследии" в Карабахе, на которой были представлены фотографии вышеупомянутого "наследия", говорит о том, что франко-армянский тандем пытается эксплуатировать тему культуры в качестве инструмента давления на Азербайджан.

Как правило, такие мероприятия проходят весьма скромно. Собирается некоторая группа людей, произносятся громкие речи и этим дело и ограничивается. Так было и в этот раз. Выставка не вызвала абсолютно никакого ажиотажа, и даже армяне сообщили о ее проведении только когда она уже приблизилась к завершению. Сам факт проведения выставки имеет символическую ценность.

Конечно, нас не удивляет, что мэрия Парижа пошла на такой шаг, так как главное лицо города, Анн Идальго является одной из самых заметных азербайджанофобов во Франции и не упускает возможности показать преданность своим армянским хозяевам. Делает это она, конечно, не в интересах армян, а строго для продвижения собственной карьеры. Ведь мэр, которую сами парижане желают объявить в своем городе персоной нон-грата, прекрасно понимает, что не справляется со своей работой и, рано или поздно, это приведет к усилению давления на нее.

И для таких людей как Идальго проведения подобных мероприятий и выставок является лишь способом доказать свою лояльность. Только вот что от таких символических мероприятий получают так горячо любимые французскими политиками армяне?