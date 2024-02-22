Автор: Мюшвиг Алескерли

Суд над председателем комитета Сената США по международным отношениям Робертом Менендесом назначен на май 2024 года. Фактически предварительное расследование в отношении него началось в июле 2022 года. Официальное обвинение было объявлено в октябре 2023 года. Причиной продления расследования на 2 года является выяснение новых подробностей. Когда процесс только стартовал, прокуратура подозревала Менендеса в коррупционных отношениях с тремя бизнесменами из Нью-Джерси. В обвинительном заключении говорилось, что сенатор и его жена получили в качестве взятки деньги, золотые слитки, автомобили класса люкс и другие ценности. Взамен они оказывали давление на сотрудников Министерства сельского хозяйства США и выступали посредниками в принятии незаконных решений.

В январе 2024 года выявились новые факты. Менедесов теперь обвиняют в "лоббировании" иностранных групп в обмен на драгоценные камни.

На самом деле факты о его сотрудничестве с "иностранными группировками" - это не новость. Роберт Менендес, известный своей проармянской и туркофобской позицией, появился в повестке дня СМИ в 2022 году с обвинением в получении взяток от армянского лобби. Но эта информация была заблокирована, поскольку она не соответствовала общему политическому курсу США. Роберт воспользовался этим и вышел из ситуации. Сейчас же все изменилось. Были установлены факты того, что он вступил в сотрудничество с группировками, не отвечающими интересам США. Именно из-за этого фактора его доставили в суд.

За ходом расследования пристально следят международные СМИ. Поскольку роль Менендеса охватывает внешнюю политику, информация о его расследовании выходит за пределы границ США. Понятно, что решения, принимаемые ответственными за вопросы внешней политики в Конгрессе, влияют на мир. Каждый раз, когда они делают заявления, они вызывают глобальный резонанс. Эти заявления наносят сокрушительный удар по имиджу некоторых стран. Или они тащат некоторые страны на вершину горы. Теперь оказывается, что американские парламентарии проделали работу по критике или восхвалению страны в обмен на взятку. От кого они получали взятки, кого "лоббировали"?

СМИ проводят расследования, задают вопросы, пытаются найти зацепки относительно "других имен в списке". Они хотят знать, судьбы каких стран и народов были омрачены получением взяток во имя "лоббирования" со стороны лиц, ответственных за вопросы внешней политики в Конгрессе США; Что за бесполезную страну они показали миру в пример? Поисковые системы Интернета показывают, что известные в мировом общественном мнении средства массовой информации распространили 226 статей на эту тему. Большинство из них также полны вопросов. А следственные органы США умело скрывают факты, интересующие СМИ.

Фактически, существуют средства массовой информации, которые имеют возможность получать и публиковать засекреченные подробности по этой теме. Например, радио "Азадлыг" ближе к источнику информации. Потому что основатель и источник финансирования связан с Конгрессом США. Он находится в тесном контакте с Конгрессом. То есть в шаге от тех, кто собирается в Сенате и Конгрессе, принимает решения и "лоббирует". Если ему интересно, он может писать на эту тему каждый день. Находит скрытую информацию и делает ее общедоступной. Таким образом, это может помешать Конгрессу принимать новые неправильные решения. Но он не написал. Печальный факт: если обратить внимание на сайт "Радио Свобода", то становится ясно, что на нем не опубликовано ни одной статьи по обвинению Роберта Менендеса, который должен был написать на эту тему больше, чем кто-либо другой.

В разделе "Наша миссия" на сайте радио "Азадлыг" говорится, что "сотрудники радио предоставляют новости без цензуры и открытые дебаты, которые общественность не может получить из других СМИ". Добавляется, что "Радио Свобода, несмотря на любые возможные воздействия и препятствия, старается применять самые высокие стандарты объективной журналистики, передает факты такими, какие они есть". Но почему в подходе к теме Менендеса не сохранилась "объективность" или "принцип изложения фактов такими, какие они есть"? Невозможно узнать, боялся ли он, что работа Конгресса США будет омрачена, или боялся, что его имидж будет испорчен? Если бы то же самое произошло в парламенте Азербайджана, наверное, "Радио Азадлыг" посвятило бы этому десятки статей.

Действительно, на страницах Радио есть статьи, в которых упоминается Менендес. Но эти статьи не имеют отношения к "взяточничеству" и "лоббистской" деятельности Менендеса. Они посвящен ы высказываниям, осуждающим Турцию и Азербайджан и восхваляющим Армению. Менендес призвал к признанию "геноцида армян", и это транслировало "Радио Свобода". Когда речь зашла о взятке сенатора, голос Радио заглушился и стал не слышен. Иными словами, вопреки тому, что писали в разделе "Наша миссия", "Радио Азадлыг" вело себя необъективно и непрофессионально. Он преувеличивал факты, когда это отвечало его личным интересам, и пытался скрыть факты, которые не отвечали его интересам.

Если председатель сенатского комитета по международным отношениям брал взятки под видом лоббирования, делал ложные заявления в адрес отдельных стран, включая предвзятые кампании против Турции и Азербайджана, и если "Радио Свобода" было рупором Менендеса, то, следовательно, он поддерживал это работа. "Радио Свобода" повторило махинации Менендеса в Конгрессе в информационном пространстве.

Тема, которую "Радио Свобода" должна расследовать в Конгрессе и Сенате, но это не только дело Менендеса. Сегодня есть причина, по которой мировые СМИ внимательно следят за Конгрессом США. Конгресс не одобряет финансовый пакет на сумму 61 ​​миллиард долларов для поддержки Украины. Когда Украину подтолкнули к войне с Россией, президент США одобрил программу ленд-лиза, чтобы ускорить поставки оружия и другой помощи. Украине была обещана бесперебойная и неограниченная помощь. Они могут назвать любую причину, но факт в том, что сегодня помощь прекращена и Украина находится в отчаянном положении. Статистические ведомства отмечают, что в результате этой войны число жертв среди гражданского и военного населения Украины превысило 500 тысяч человек. В последнее время количество потерь увеличилось. Потому что Украина поверила обещаниям США, была обманута и осталась беспомощной.

"Радио Свобода" может допрашивать членов Конгресса и критиковать Украину за их обман. По крайней мере, он может процитировать выступления президента Джо Байдена. Байден называет фактического лидера республиканцев в Конгрессе Дональда Трампа, заблокировавшего пакет помощи Украине, "сумасшедшим". Трамп также называет Байдена "больным" (https://oxu.az/world/638819). Конфликт между "Больным" и "Безумным" оборачивает жизни сотен тысяч людей в Украине. "Радио Свобода" игнорирует все эти темы. Это орган Конгресса. Он должен писать больше, чем кто-либо другой. Почему "Радио" об этом не пишет? Неизвестно. Дело в том, что оно не выполняет свою "миссию". Оно ведет себя не объективно, вопреки своему ритуалу. Оно лжет и скрывает факты. Получается, что народы мира находятся в руках "Больного", "Безумца" и "Лжеца", которые являются инструментом в их руках.

"Радио Свобода" не освещает проблемы в США и Конгрессе. Но о чем оно пишет? Если заглянуть на сайт азербайджанской редакции радио, то можно увидеть, что на главной странице за один день размещена 21 новость. Все они посвящены Азербайджану. Большинство из них - статьи, посвященные судебным процессам и тюремной жизни. Заголовки, представленные радио на эту тему, были специально подготовлены. Это подогревает эмоции, вселяет в читателей негативный тон в отношении правоохранительных органов Азербайджана.

Если присмотреться, то видно, что сколько бы жестокости и бесчеловечного обращения ни было в тюрьмах США, "Радио Азадлыг" перед всеми поставило слово "Азербайджан" и представило это как инцидент, произошедший в Азербайджане. Складывается впечатление, что сотрудники "Радио Свобода" не знают, где находится тюрьма "Гуантанамо". Уже 21 год мировые СМИ пишут о тюрьме "Гуантанамо" и об унижениях, которым США подвергли людей в этой тюрьме (https://www.aa.com.tr/tr/dunya/abdnin-guantanamo-hapishanesi-kurulusunun-21-yilinda-yine-tepkilere-neden-oldu/2785622). Барака Обаму также критикуют за ложь о "Гуантанамо". Когда президента избрали, он пообещал закрыть этот лагерь смерти, но в итоге нарушил свое обещание. "Радио Свобода" спокойно обходит этот факт стороной. Оно обсуждает не вопрос "Гуантанамо", а тюрьмы Азербайджана.

Все это не без причины. Проармянский лидер USAID Саманта Пауэр и проармянский представитель Конгресса Роберт Менендес демонстрируют одинаковую позицию по отношению к Азербайджану и Турции, в том же духе высказывается и "Радио Свобода". Лозунги "Профессионализм", "Объективность", "Беспристрастность" просто являются прикрытием.

Директора радио настолько увлеклись работой с заказом, что забыли сделать "редакционную предвзятость". 11 ноября 2020 г. ереванскую редакцию "Радио Свобода" забросали камнями. Недовольные люди заходили в редакцию и портили оборудование, унижали сотрудников оскорбительными выражениями. Конгресс не счел допустимым преувеличение этого факта. Он не приказывал защищаться. Редакция тоже молчала. Какая мера была принята к напавшим на редакцию? На сайте радио "Азадлыг" информации об этом нет. Имели ли они в виду именно это, когда говорили "объективность" и "предвзятость" на радиоцеремонии?