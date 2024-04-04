Ложь и чушь Оливье Декотиньи при позорном молчании Анн Буайон

Автор: Акпер Гасанов

Посол Франции в Азербайджане Анн Буайон, на мой взгляд, явно засиделась в Баку. Ей пора в Париж, где она может вдоволь насладиться красотами этого города, включая Булонский лес. Говорю в связи с тем, что эта дама никак не способствует снижению напряжения в отношениях между нашими странами. А ведь для того и направляют послов в ту или иную страну - чтобы они налаживали отношения с этим государством, сглаживая острые углы.

Мы прекрасно помним хамский по сути комментарий Анн Буайон по поводу итогов президентских выборов в Азербайджане.

"Проснулась, просмотрела местные новостные сайты. Похоже, на Корсике выборы, а я не знала", - написала она тогда в своем профиле в "Х", став "звездой" армянских СМИ.

За одно это ее нужно было отправлять в путешествие, мало имеющее общего с романтическим. Сейчас же она снова помалкивает, хотя в Азербайджане констатируют все новые провокации с французской стороны, негативный эффект которых обязана была бы сгладить эта мадам.

Замечу, что ее предшественник на посту посла Франции в Азербайджане именно этим и занимался, когда Сенат Франции принимал антиазербайджанские заявления. Он тогда активно сотрудничал с прессой и пытался заверить нашу общественность, что позиция официального Парижа является иной. Мадам Буайон ничего подобного не делает. А в это время посол Франции в Армении Оливье Декотиньи регулярно осуществляет антиазербайджанские шаги.

В Баку давно уже поняли, что Армения пытается реализовать свои грязные намерения, прикрываясь наблюдательной миссией Евросоюза в Армении - EUMA. И никого в Азербайджане не удивило, что расположение миссии успел уже посетить посол Франции в Ереване. На сей раз он дал интервью Общественному телевидению Армении, озвучив в его ходе совершенно нелепые и лживые умозаключения. Например, он попытался рассуждать о том, насколько возможна диверсификация экономики Армении.

То есть, он взял на себя функции министра экономики Армении. Я как-то не представляю себе, чтобы посол Армении во Франции принялся бы рассуждать о реалиях и перспективах французской экономики. Не его это дело. Но, Армения уже давно "легла" под официальный Париж настолько, что послу Декотиньи разрешено все. Нет, он не будет, скорее всего, снимать с головы парик и шокировать ереванцев своим новым видом. Но вот позволять себе заявления, оскорбительные для независимого государства, он вполне в состоянии.

При этом, он умудрился "заблудится в трех соснах", давая на редкость нелепые ответы. На вопрос о том, насколько препятствуют евроинтеграции отношения Армении с Россией в рамках ЕАЭС и ОДКБ, посол Франции ответил: "Сегодня нельзя ассоциировать Россию с Европой в то время, когда Россия является основной угрозой безопасности Европы".

Но мы пока как-то не увидели выхода РА из ЕАЭС и ОДКБ. Наоборот, официальный Ереван часто утверждает, что из ЕАЭС Армения вовсе не собирается выходить, а с ОДКБ у нее всего лишь "критические дни".

При этом, армянский экспорт в РФ устроился в 2022 году, а затем удвоился в период с января по август 2023 года. Это дает основания для обвинений в том, что Армения помогает России обходить санкции ЕС.

Об этом, в частности, пишет Euractiv.

"После вступления Армении в 2014 году в Евразийский экономический союз, возглавляемый Россией, Россия стала торговым партнером номер один для Армении. Доля России во внешнем экспорте Армении еще больше выросла после вторжения в Украину. В 2023 году на торговлю с Россией приходилось более 35% внешней торговли страны, тогда как доля ЕС составляла 13% от общего объема", - говорилось в статье.

Все это сильно контрастирует с умозаключениями посла Франции в Армении, выставляя месье Декотиньи лжецом и манипулятором мелкого пошиба. А еще, он выступил в роли поджигателя войны. Ипостась эта для дипломата из макроновской Франции привычная. Ровно тем же занимается ныне и глава МИД Франции, не говоря уже о главе французского государства. Правда, терпит Париж фиаско за фиаско. Но, тужится французская дипломатия не перестает.

"Если бы французское оружие, переданное Армении, не имело военного значения, Азербайджан не выражал бы недовольство по этому поводу. Я думаю, что французская техника оправдала себя как в наших армиях, так и в армиях наших стран-покупателей в мире. Нет необходимости это доказывать", - изрек Оливье Декотиньи.

И тут каждое предложение вопило о своей нелепости.

Начнем с того, что Франция передала Армении партию бронетранспортеров Bastion Армении. Армянские СМИ радостно поведали о том, что первая поставка включает в себя 50 легких бронеавтомобилей типа Bastion, способных перевозить восемь солдат и обеспечивать защиту от стрелкового оружия и мин. Но ни они, ни Оливье Декотиньи не указали на то, что эти бронеавтомобили изначально предназначались для Украины, но Киев отказался от них, считая, что они неэффективно защищены от артиллерийского огня и противотанковых ракет.

Это - к вопросу о том, что "французская техника оправдала себя". Чтобы окончательно убедиться в нелепой и неоправданной хвастливости посла Франции в РА, нужно дождаться использования бронетранспортеров Bastion армянской стороной в новой военной провокации против Азербайджана. Кадры с их уничтожением, уверен, будут наиболее ярким доказательством того, сколь громадная разница между реальностью и речами представителей официального Парижа.

Что до обеспокоенности Азербайджана, то она совсем иного свойства, чем пытается доказать посол Франции в Армении. Наша страна настроена на мир и регулярно об этом говорит, подчеркивая все преимущества мирного сосуществования между Баку и Ереваном. А вот Франция норовит сорвать мирный процесс, явно мечтая подтолкнуть Армению к войне. Это то развитие против которого , по идее, должна была бы выступать и посол Франции в Азербайджане. Но она помалкивает. В то время как ее коллега в Ереване вовсю несет провокационную чушь и ложь.