Все реки текут в Азербайджан

Автор: Лейла Таривердиева

Вода - это жизнь. Эта простая истина известна всем и не требует доказательств. Кто владеет источниками воды - владеет всем. Наличие богатых водных ресурсов способствует социально-экономическому развитию и благоденствию народов.

Учитывая, что две трети территории Азербайджанской Республики составляют земли, пригодные для сельского хозяйства, вопрос формирования достаточных запасов воды и бережного отношения к ее источникам сегодня приобретает особую значимость. При этом наша страна не может похвастать абсолютным отсутствием дефицита воды. К сожалению, проблема есть. Кроме того, только теперь Азербайджан восстановил полный контроль над своими водными источниками. Практически с первых лет независимости они вышли из-под контроля республики по причине армянской агрессии и оккупации. За прошедшие годы водная инфраструктура Карабаха и Восточного Зангезура пришла в упадок, оставшись без ремонта и мониторинга. А были годы, когда соседи всерьез рассматривали возможность изменения русел рек, берущих начало в Армении и Карабахе. Для чего? Чтобы они не несли воду на подконтрольные Азербайджану территории.

В Азербайджане имеется почти 8,5 тысяч рек, из которых крупных - 24, и 450 озер. Это немало, но, по оценкам специалистов, в результате климатических изменений водные ресурсы Азербайджана из года в год сокращаются. Этот процесс идет на планете повсеместно, и каждая страна сама ищет выход из ситуации. А для нашей страны ситуация осложняется еще и тем, что более 70 процентов ее водных запасов формируются за ее пределами. То есть главные реки Азербайджана берут начало в соседних странах. И потому переход внутренних водных источников под контроль Азербайджана имеет особое значение. Практически все реки Карабаха и Восточного Зангезура берут начало на территории самого Азербайджана.

Эту проблему затронул Президент Ильхам Алиев, принявший участие в церемонии начала реконструкции Ширванского оросительного канала в Гаджигабульском районе. По словам главы государства, ресурсы в Карабахе и Восточном Зангезуре составляют 25 процентов общего объема водных ресурсов страны. "Основное свойство, позитивная сторона этих водных ресурсов в том, что они формируются за счет внутренних источников. Потому что, как вам известно, наши основные реки - река Кура, река Араз, река Самур - берут свое начало за границей. Наши основные реки берут истоки за границей, поэтому ввиду того, что водные ресурсы Карабаха и Восточного Зангезура являются внутренними источниками, это имеет особую значимость", - сказал Президент.

В период армянской оккупации Азербайджан сполна ощутил на себе, что такое водный шантаж. По территории Карабахского региона протекают 14 рек, здесь имеется 9 крупных водохранилищ. И тридцать лет мы были лишены или ограничены в возможности использовать эти источники. Причем, все водохранилища были построены на азербайджанские деньги еще в советские времена. Нахождение богатых водных источников в руках оккупантов создало большие проблемы для расположенных ниже по течению рек районов Азербайджана - Бардинского, Евлахского, Геранбойского и других. Армяне перекрывали воду в летнее время и наращивали водоток зимой, лишая возможности местных фермеров работать на земле.

В результате освобождения территорий Азербайджан получил полный доступ к водам рек Араз, Баргюшад, Тертер, Хякяри, Охчу, Лев, Забух, Тутгун, Турагай, Басит, Гаргар, Гуру, Хачын и Кёнделен. Здесь расположены такие водохранилища, как Худаферинское, Сарсангское, Гыз галасы, Хачынчайское, Ашагыкёнделенское, Суговушанское, Кёнделенчайское-1, Кёнделенчайское-2 и Агдамкендское.

За годы армянской оккупации из 24 имеющихся в Карабахе водохранилищ захватчиками было разрушены 10, остальные находились на момент освобождения территорий в аварийном состоянии. Разрушено было также 1 200 км оросительных каналов. Из 24 водохранилищ 22 имеют мелиоративное назначение, два - Сарсангское и Суговушанское предназначены для выработки электроэнергии.

В декабре прошлого года с участием первых лиц государства в Агдамском районе было сдано в эксплуатацию после капитального ремонта Хачинчайское водохранилище. 28 лет территория, на которой располагается водоем, находилась под армянской оккупацией. Само водохранилище было построено в 1964 году. Это живописное искусственное озеро объемом 23 миллиона кубометров и площадью 176 гектаров.

В октябре было сдано после ремонта Суговушанское водохранилище, расположенное в Тертерском районе. Оно меньше объемом, чем Хачинчайское - около 6 миллионов кубометров. Суговушанское и Сарсангское водохранилища были построены в 1976 году для обеспечения водой районов, расположенных за пределами административных границ бывшей НКАО. В период оккупации армянская сторона всячески перекрывала водоток, и после 44-дневной войны, в 2021 году впервые за 30 лет вода Суговушана была подана в Тертерский и другие районы, началось орошение 30 тысяч гектаров неорошаемых или же малоорошаемых сельскохозяйственных угодий. Ввиду того, что из водохранилища не сбрасывалась вода, здесь возникали серьезные экологические проблемы. После освобождения Суговушана вода, поступающая из рек Тертерчай и Турагачай, начала направляться в основной магистральный канал. Подача воды в вышеуказанные районы, в водоснабжении которых на протяжении долгих лет были проблемы, создала условия для обеспечения устойчивости посевов в будущем, устранения дефицита воды, обеспечения высокой урожайности в сельском хозяйстве и восстановления экологического баланса.

Сарсангское водохранилище полностью перешло под контроль Азербайджана после антитеррористической операции, проведенной в сентябре 2023 года. Это водохранилище имеет самую высокую плотину из всех дамб в Азербайджане. Суммарная емкость водоема составляет 565 миллионов кубометров, полезный объем - 500 миллионов кубометров. Площадь водной поверхности 1346 га, длина береговой линии - 50,25 км. В годы оккупации воды Сарсанга беспорядочно эксплуатировались армянской стороной, а в последние годы водоем находился на грани экологической катастрофы.

Согласно изменениям, внесенным в ноябре прошлого года в "Перечень объектов важного значения и жизнеобеспечения, подлежащих охране в Азербайджанской Республике", в него включены Сарсангское (Тертерский, Кяльбаджарский районы) и Суговушанское водохранилища (Тертерский район).

В своем выступлении на церемонии в Ширване Президент Ильхам Алиев анонсировал сдачу в эксплуатацию в ближайшем будущем Кёнделенчайского водохранилища. Расположено оно в освобожденном Физулинском районе и в настоящее время там идут завершающие ремонтно-восстановительные работы. Во время армянской оккупации водохранилище было преднамеренно приведено в плачевное состояние. Восстановление входящих в общую систему водохранилищ Кёнделенчай-1, Кёнделенчай-2 и Ашагы Кёнделенчай позволит вернуть жизнь посевным площадям района.

До 2026 года планируется сдача водохранилища в селе Забух Лачинского района, строительство уже началось. Забухчайское водохранилище и отходящие от него магистральные трубопроводы обеспечат водой сельхозугодья Губадлинского и Зангиланского районов.

"В Карабахе и Восточном Зангезуре планируются другие крупные оросительные проекты. Предусматривается строительство Хакаричайского, Бергюшадчайского водохранилищ и каналов. Сейчас готовятся технико-экономические обоснования, и считаю, что со следующего года мы сможем начать реализацию этих проектов", - сказал глава государства.

Однозначно, после восстановления освобожденных районов, возрождения здесь сельского хозяйства и промышленности, возвращения сюда населения региону потребуются значительные объемы воды. Воды нужно много, потому что в Азербайджане имеется более 40 агропарков общей площадью 200 тысяч гектаров, более 60 тысяч гектаров из которых являются новыми орошаемыми территориями.

Как мы уже отметили, вода - это основа жизни на Земле. Сегодня Азербайджан возвращает жизнь на свои земли. Предстоит очень большая работа. И выполнена она будет на самом высоком уровне.