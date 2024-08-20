Азербайджан среди пяти стран с наибольшим загрязнением территорий минами

Азербайджан входит в пятерку стран мира по загрязненности территорий минами.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил председатель Общественного объединения "Азербайджанская кампания против мин" Хафиз Сафиханов на пресс-конференции, посвященной итогам проекта "Усиление международной поддержки Азербайджану в разминировании".

Он упомянул, что на освобожденных от оккупации территориях установлено более 1,5 миллиона мин.

"Ожидается, что это число увеличится. На каждого из 800 тысяч человек, которые должны быть переселены на освобожденные территории, приходятся по две мины и неразорвавшихся боеприпаса", - отметил он.

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