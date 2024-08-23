https://news.day.az/politics/1683656.html Шавкат Мирзиёев - Президенту Ильхаму Алиеву: Вашими усилиями древняя земля Карабаха превращается в землю развития и процветания
Шавкат Мирзиёев - Президенту Ильхаму Алиеву: Вашими усилиями древняя земля Карабаха превращается в землю развития и процветания
Вашими усилиями древняя земля Карабаха превращается в землю развития и процветания.
Как передает в пятницу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая с заявлением для прессы совместно с Президентом Ильхамом Алиевым.
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