https://news.day.az/politics/1705616.html МИД Азербайджана выразил соболезнования Пакистану МИД Азербайджана выразил соболезнования в связи с терактом, совершенным на железнодорожной станции в Пакистане. Как сообщает Day.Az, публикация с соболезнованиями размещена на странице МИД в соцсети "Х". "Решительно осуждаем теракт, совершенный на станции в городе Кветта в Пакистане.
МИД Азербайджана выразил соболезнования Пакистану
Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования Пакистану в связи с гибелью людей в результате теракта на железнодорожном вокзале в городе Кветта.
Об этом сообщается в аккаунте министерства на платформе "X", передает Day.Az.
"Мы решительно осуждаем ужасный террористический акт, совершенный сегодня на железнодорожном вокзале в Кветте в Пакистане. Выражаем глубокие соболезнования семьям лиц, погибших при этой атаке, желаем скорейшего выздоровления раненым", - говорится в публикации.
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