МИД Азербайджана выразил соболезнования Пакистану

Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования Пакистану в связи с гибелью людей в результате теракта на железнодорожном вокзале в городе Кветта.

Об этом сообщается в аккаунте министерства на платформе "X", передает Day.Az.

"Мы решительно осуждаем ужасный террористический акт, совершенный сегодня на железнодорожном вокзале в Кветте в Пакистане. Выражаем глубокие соболезнования семьям лиц, погибших при этой атаке, желаем скорейшего выздоровления раненым", - говорится в публикации.