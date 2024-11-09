Закир Гасанов выразил соболезнования пакистанской стороне

Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов направил соболезнования председателю Объединенного комитета начальников штабов Исламской Республики Пакистан генералу Сахиру Шамшаду Мирзе в связи с гибелью людей в результате теракта на железнодорожном вокзале в городе Кветта,

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.

"Глубоко опечален известием о погибших и раненых в результате террористической атаки возле железнодорожной станции в городе Кветта, расположенном в провинции Белуджистан в Пакистане. Мы решительно осуждаем все проявления терроризма.

Молюсь о милости Аллаха к погибшим в результате взрыва, разделяю боль их родственников, выражаю глубочайшие соболезнования их семьям и желаю исцеления всем раненым. Аллах рехмет элясин", - говорится в соболезновании.