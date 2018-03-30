В армянской армии воровали, воруют и будут воровать

После апрельских боев 2016 года, в которых ВС Армении потерпели поражение, в соседней стране начался "разбор полетов". И выяснилось, что армянская армия насквозь пропитана коррупцией, мошенничеством и воровством. Полетели головы и погоны. В том числе лишился должности Сейран Оганян, а поставленный на его место Виген Саркисян казался всем олицетворением законности и порядка. Но надежды оказались напрасными.

Как заявил в беседе с Первым Информационным адвокат Норайр Норикян, за последние два года, с тех пор, как Виген Саркисян был назначен министром обороны, некоторым образом предпринимается попытка преподнести обществу информацию, якобы в ВС Армении ведется тотальная борьба с коррупцией и чиновниками-коррупционерами. Это - красиво изложенные слова, но реальность совершенно иная, заявил он.

По его словам, вся их борьба с коррупцией - имитация: на удочку попадается мелкая рыбешка, а большие акулы, которые погрязли в коррупционных схемах, являются членами коррупционной пирамиды, и действительно подрывают эффективную деятельность государственной системы - эти люди, убежден адвокат, не только не призываются к ответственности, но и продолжают занимать свои должности и оставаться в ряду архитекторов коррупционных схем.

"Нет ни одного известного человека, кто, будучи вовлечен в коррупционные процессы, был бы призван к уголовной ответственности, а следователи, судьи или прокуроры небольшого калибра - да, есть и будут, их будут наказывать, но в данном случае речь не о них, речь о том, чтобы уничтожить эту сформированную систему, и в этом смысле, к сожалению, у нас нет никаких результатов", - подчеркнул Норикян, в этом контексте также добавив, что с коррупцией не борются, арестовывая мелких сошек.

"Коррупция - это настолько серьезная, вредоносная среда, в которой беспомощным делать нечего, и здесь находится только обладающие силой, и стоит задача избавиться именно от этих всесильных личностей, но я считаю, что сегодня перед политическим истэблишментом такая задача не поставлена, потому что всем ясно, что они не могут арестовывать самих себя, следовательно, должны произойти системные изменения, чтобы в результате этого мы смогли говорить о качественных изменениях", - сказал Норикян.

Таким образом, совершенно очевидно, что борьба с коррупцией в армянской армии оказалась фикцией. Новая метла в лице Вигена Саркисяна и новые кадры на самом деле всего лишь ширма для тех, кто сделал вооруженные силы средством своего обогащения.

Султан Керим