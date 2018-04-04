Армянство оплатило новую кампанию против Азербайджана в США - ЗНАКОМЫЕ ВСЕ ЛИЦА

В Вашингтоне - очередная антиазербайджанская тусовка. Как сообщает "Голос Армении", в Центре стратегических и международных исследований состоялось обсуждение, посвященное стоящим перед Арменией вызовам.

Отметим, что перед Арменией стоит множество вызовов, но их почему-то на таких собраниях не принято обсуждать. Почему-то не бывает мероприятий, на которых обсуждались бы политические репрессии в этой стране или катастрофическая демография. Обсуждения по Армении обычно на таких тусовках превращаются в "казнь" Азербайджана. По всей видимости, армянским лоббистам и прочим организаторам дестабилизации, как говорится, по барабану, что армянская государственность дышит на ладан, и вместо того, чтобы убеждать Ереван образумиться и начать решать проблемы с соседями, "друзья" Армении поступают с точностью до наоборот.

На последней тусовке, например, армянскую сторону погладили по головке за неуступчивость в карабахском конфликте, похвалили, мол, так держать, и даже посоветовали не возвращать оккупированные районы вокруг Нагорного Карабаха.

Аналитик Центра Вудро Вильсона Кеннет Яловиц начал вроде неплохо, заявив, что без урегулирования карабахского конфликта Армении и Азербайджану не удастся реализовать свои потенциалы. Потом завел обычную для оплота демократии песню о правах человека, перескочил на реальные уступки, явно подразумевая признание результатов оккупации, а затем начал давать советы армянской стороне, как ей лучше распорядиться 7 районами вокруг НК.

"По поводу территорий вокруг "НКР" решение должны принять вы сами - в ваших ли интересах сохранить эти территории, несмотря ни на что, или же настало время получить уступки от Азербайджана в обмен на эти территории", - сказал Яловиц.

И, конечно же, не было обойдено вниманием заявление Баку о необходимости возвращения азербайджанцев в Ереван и Зангезур. Уже поставившее Армению и все проармянские круги на уши, это заявление продолжает будоражить умы, обсуждаться, раскладываться по слогам и анализироваться до потери пульса. Как считает, например, аналитик Института Карнеги Пол Стронски, это заявление "нездоровое" и "оно еще более убеждает Армению не возвращать территории"...

Вот черт, оказывается до февраля Армения была готова вернуть территории и передумала только после даже не угроз, а просто слов о необходимости возвращения азербайджанского населения на земли своих предков, на которых расположилась нынешняя Армения.

Прошли на обсуждениях и по России, обвинив ее в неоказании помощи братьям-армянам в ходе апрельских боев. "Люди в Армении думали, что РФ окажет помощь Армении, сделает больше для ее защиты", - упрекала Москву представитель Национального фонда демократии Мириам Ланской. А та ничего не сделала, и беднягам армянам осталось надеяться только на себя.

Отметим, что в обсуждениях приняли участие очень примечательные с точки зрения антиазербайджанской деятельности лица, которые достаточно давно не подавали голоса. И их нынешнее появление говорит о начале кампании, составной частью которой с полной определенностью можно назвать недавнее шоу в Конгрессе главы карабахских сепаратистов Бако Саакяна.

Так, Мириам Ланской была одним из самых ярких персонажей антиазербайджанской кампании накануне и после первых Евроигр в Баку. Экс-посол США в Грузии Кеннет Яловиц еще несколько лет назад выставлялся теоретиком корректировки ситуации на Южном Кавказе, в частности в Азербайджане по "арабским" сценариям. В свое время грузинская оппозиция напрямую обвиняла Яловица и Джорджа Сороса в организации "революции роз" в Грузии. Вспоминается также статейка в The New York Times под названием "Варианты для Южного Кавказа", подписанная наряду с другими Яловицем и экс-послом Штатов в Баку Козларичем. Статья полна нездоровой критики в адрес Азербайджана и не менее нездоровых советов, как усложнить ситуацию в регионе еще больше.

По всем признакам, армянство выделило очередной "транш" на начало новой кампании против нашей страны. В предыдущие разы огромные средства ушли на ветер, связи были задействованы понапрасну, и какое-то время на антиазербайджанском фронте царило затишье. Поездка делегации сепаратистов в Вашингтон вновь разбередила муравейник.

Что ж, займем места в первом ряду, запасемся попкорном и будем с интересом следить за очередным проармянским шоу.

Зульфугар Ибрагимов