Стивен Сигал поздравил Президента Ильхама Алиева

19 апреля 2018 15:59

Американский актер и режиссер Стивен Сигал поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемый господин Президент. Поздравляю Вас с переизбранием Президентом. Вы действительно гениальный лидер великого народа. Верю, что по воле Всевышнего скоро мне посчастливится вновь встретиться с Вами", - говорится в поздравлении.

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az