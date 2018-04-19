Стивен Сигал поздравил Президента Ильхама Алиева

Американский актер и режиссер Стивен Сигал поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемый господин Президент. Поздравляю Вас с переизбранием Президентом. Вы действительно гениальный лидер великого народа. Верю, что по воле Всевышнего скоро мне посчастливится вновь встретиться с Вами", - говорится в поздравлении.