Президент Ильхам Алиев утвердил Меморандум о совместной разработке с Ираном блоков на Каспии
23 апреля 2018 20:37 250
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал указ об утверждении Меморандума о взаимопонимании между министерством энергетики Азербайджана и министерством нефти Ирана о совместной разработке соответствующих блоков в Каспийском море.
Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.
Меморандум о взаимопонимании был подписан 28 марта 2018 года в Баку.
После вступления в силу Меморандума о взаимопонимании министерству энергетики Азербайджана и Государственной нефтяной компании Азербайджана поручено осуществить его положения.
Министерству иностранных дел поручено проинформировать правительство Ирана о выполнении необходимых внутригосударственных процедур для вступления в силу Меморандума о взаимопонимании.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!