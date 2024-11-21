Певец Витас показал дочь в день ее 16-летия

Певец Витас показал свою повзрослевшую дочь в день ее рождения.

Как передает Day.Az, артист опубликовал фото именинницы в соцсетях.

"С днем рождения, моя любовь. Алле 16 лет сегодня", - написал исполнитель.

Дочь музыканта недавно стала артисткой Детского музыкального театра юного актера. Витас и его жена были на первом спектакле и поддерживали подростка. Алла Грачева приняла участие в мюзикле "Приключения Тома Сойера".

Девушка пошла по стопам отца. В 2019 году она участвовала в китайском шоу талантов, где не только пела, но и демонстрировала владение нунчаками. Видео с выступлениями Аллы Грачевой набирали в сети по несколько миллионов просмотров. Артист подчеркивал, что девочка превзошла его талантом.

Певец воспитывает троих детей вместе со Светланой Гранковской. Витас признавался журналистам, что влюбился в нее с первого взгляда - исполнителю тогда было 19 лет, а его избраннице 15. В 2006 году пара поженилась, и через два года у них родилась дочь Алла. В 2015 году у супругов появился на свет сын Максим, а в 2021 году - девочка Алиса.