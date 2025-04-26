Бенни Бланко исполнил мечту Селены Гомес

37-летний Бенджамин Левин, более известный под своим сценическим псевдонимом Бенни Бланко, американский рэпер, музыкант, автор песен и музыкальный продюсер, устроил своей невесте, 32-летней певице Селене Гомес невероятный подарок. Мужчина решил воплотить мечту артистки о выпускном.

Как передает Day.Az, на своей странице в Instagram он показал все в деталях.

"Моя невеста никогда не была на выпускном. Поэтому я спросил ее, стоит ли нам сделать выпускные фотографии вместе в торговом центре. Она сказала "да!", - гласит подпись в видео.

В милом клипе Гомес показана в гламурном образе, над которым трудятся ее парикмахеры и визажисты, а Бланко стоит рядом в своем смокинге. Позже Селена спускается по ступенькам в своем выпускном платье цвета фуксии, дополнив его темными колготами и туфлями на каблуке.

В подписи Бланко написал, что арендовал лимузин, чтобы пара доехала до торгового центра, где они позировали перед камерой в классических позах выпускного вечера. Бенни держал невесту за талию сзади, а также они сделали серию фотографий с различным реквизитом.

Поклонники - в восторге от поступка продюсера.

"Как он целует ее так нежно в голову", "Селена получает любовь, которую она заслуживает", "Каждый заслуживает такой любви", "Это чертовски мило", "Не могу дождаться, когда найду своего Бенни Бланко", - пишут в комментариях.

Ранее во время выступления на "Шоу Дженнифер Хадсон" Бланко сказал , что в марте он устроил выпускной бал в честь своего 37-го дня рождения, потому что Гомес никогда на них не ходила.

"Она даже не знала, она думала: "Что мне надеть? Что мне делать? Это было похоже на то, как будто она действительно собиралась на выпускной", - смеялся он.