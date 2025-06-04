Блогерша ела на камеру косметику и умерла

На Тайване умерла блогерша, которая занималась поеданием косметики на камеру, пишет South China Morning Post, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как сообщается, 24-летняя девушка, известная в сети как Guava Beauty, снимала видеороликами, в которых она пробовала на вкус разные косметические средства. Перед камерой она употребляла помаду, румяна и ватные диски.

Многие пользователи были шокированы ее видео, так как сомневались, что косметику можно есть.

24 мая в профиле Guava Beauty появилось новое описание, намекающее на внезапную кончину девушки, а позже ее родные опубликовали заявление, объявив о ее смерти.

Теперь подписчики погибшей уверены, что она могла умереть от отравления химикатами. До этого некоторые комментаторы предупреждали ее о возможной опасности косметических мукбангов для здоровья.