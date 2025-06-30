58-летняя Сальма Хайек сделала стойку на голове

Голливудская актриса Сальма Хайек продемонстрировала стойку на голове.

Как передает Day.Az, знаменитость опубликовала фотографию в Instagram.

58-летняя Сальма Хайек была запечатлена в зелено-розовой рубашке с воланами и черных брюках с ремнем Gucci с золотой пряжкой. Голливудская актриса предстала в кадре с распущенными волосами и макияжем с угольно-черными стрелками и розовой помадой. Знаменитость стояла на руках и голове на кровати.