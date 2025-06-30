https://news.day.az/popularblog/1764324.html 58-летняя Сальма Хайек сделала стойку на голове - ФОТО Голливудская актриса Сальма Хайек продемонстрировала стойку на голове. Как передает Day.Az, знаменитость опубликовала фотографию в Instagram. 58-летняя Сальма Хайек была запечатлена в зелено-розовой рубашке с воланами и черных брюках с ремнем Gucci с золотой пряжкой.
58-летняя Сальма Хайек сделала стойку на голове - ФОТО
Голливудская актриса Сальма Хайек продемонстрировала стойку на голове.
Как передает Day.Az, знаменитость опубликовала фотографию в Instagram.
58-летняя Сальма Хайек была запечатлена в зелено-розовой рубашке с воланами и черных брюках с ремнем Gucci с золотой пряжкой. Голливудская актриса предстала в кадре с распущенными волосами и макияжем с угольно-черными стрелками и розовой помадой. Знаменитость стояла на руках и голове на кровати.
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