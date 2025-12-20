https://news.day.az/popularblog/1803893.html Нефес Гусейнова стала гостем конгресса Чемпионата мира IBA - ВИДЕО Четырехлетняя звезда социальных сетей Нефес Гусейнова посетила конгресс в рамках Чемпионата мира IBA. Как передает Day.Az, соответствующими кадрами поделился президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлёв на своей странице в Инстаграм.
Четырехлетняя звезда социальных сетей Нефес Гусейнова посетила конгресс в рамках Чемпионата мира IBA.
Как передает Day.Az, соответствующими кадрами поделился президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлёв на своей странице в Инстаграм.
"В рамках Чемпионата мира IBA прошёл конгресс, собравший 155 стран и участников всех возрастов - от детей до взрослых! Особенно приятно видеть, как молодое поколение активно участвует в таких мероприятиях. Это настоящее празднование бокса и единства спорта!", - отметил Умар Кремлёв в публикации.
