Мария Стадник прогулялась по Тбилиси

Азербайджанская спортсменка Мария Стадник поделилась в Instagram кадрами своей прогулки по Тбилиси.

Как передает Day.Az, на видео она запечатлена на фоне уютных улиц грузинской столицы, наслаждаясь атмосферой города, архитектурой и тёплой погодой.

В публикации Мария показала неспешные моменты отдыха, прогулки по историческим кварталам и живописные виды, отметив, что такие поездки помогают перезагрузиться и набраться сил.