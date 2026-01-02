https://news.day.az/popularblog/1806728.html Мария Стадник прогулялась по Тбилиси - ВИДЕО Азербайджанская спортсменка Мария Стадник поделилась в Instagram кадрами своей прогулки по Тбилиси. Как передает Day.Az, на видео она запечатлена на фоне уютных улиц грузинской столицы, наслаждаясь атмосферой города, архитектурой и тёплой погодой.
Азербайджанская спортсменка Мария Стадник поделилась в Instagram кадрами своей прогулки по Тбилиси.
Как передает Day.Az, на видео она запечатлена на фоне уютных улиц грузинской столицы, наслаждаясь атмосферой города, архитектурой и тёплой погодой.
В публикации Мария показала неспешные моменты отдыха, прогулки по историческим кварталам и живописные виды, отметив, что такие поездки помогают перезагрузиться и набраться сил.
