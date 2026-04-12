Самая опасная башня в мире

Азербайджанский трэвел-блогер Айшан Мамедова, известная под никнеймом ra_travellers, побывала на самой опасной башне в мире, которая находится на Шри-Ланке.

Башня Амбулувава (Ambuluwawa Tower) - уникальная спиральная смотровая башня, построенная в 2009 году на вершине одноименной горы (\(1086\) м) в Шри-Ланке, недалеко от Гамполы. Это центр первого многорелигиозного комплекса, объединяющего ступу, индуистский ковил, мечеть и церковь, что символизирует религиозную гармонию. Башня высотой \(48\) метров сужается к вершине, предлагая экстремальный подъем по узкой внешней лестнице с захватывающими видами на \(360\) градусов.