Азербайджанский фуд-блогер aysell_harunova показала как приготовить Сюрхюллю.

Как передает Day.Az, соответствующий пост она опубликовала на своей странице в Инстаграм.

Сюрхюллю (или сюрфюллю) - это старинное и самое известное мучное блюдо кухни высокогорного села Илису (Гахский район Азербайджана), которое традиционно готовят в холодное время года.