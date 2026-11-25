https://news.day.az/popularblog/1876037.html Сюрхюллю - одно из старинных блюд Илису - ВИДЕО Азербайджанский фуд-блогер aysell_harunova показала как приготовить Сюрхюллю. Как передает Day.Az, соответствующий пост она опубликовала на своей странице в Инстаграм.
Сюрхюллю - одно из старинных блюд Илису - ВИДЕО
Азербайджанский фуд-блогер aysell_harunova показала как приготовить Сюрхюллю.
Как передает Day.Az, соответствующий пост она опубликовала на своей странице в Инстаграм.
Сюрхюллю (или сюрфюллю) - это старинное и самое известное мучное блюдо кухни высокогорного села Илису (Гахский район Азербайджана), которое традиционно готовят в холодное время года.
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