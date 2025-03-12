Пенсионер открыл огонь по внучке из-за шума, разбудившего его

В США пенсионер расправился с внучкой из-за шума.

Как передает Day.Az, об этом пишет The Mirror.

Трагический инцидент произошел в ночь на 1 марта. 38-летняя Мария Рангель, которая переехала к бабушке с дедушкой тремя неделями раньше, поздно вернулась домой. Она громко ходила по дому и хлопала дверями. Громкие звуки разбудили ее деда - 67-летнего Хосе Могро.

Пожилой мужчина несколько раз сделал Рангель замечание и попросил ее быть потише. Это не помогло. Тогда рассерженный Могро взял пистолет и вышел из спальни. Когда внучка приблизилась к нему, он выстрелил ей в грудь. После этого пенсионер позвонил в полицию и признался в содеянном. На место прибыли правоохранители и парамедики, но помочь Рангель было уже нельзя.