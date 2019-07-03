https://news.day.az/showbiz/1134496.html Азербайджан отказался от участия в "Евровидении" Соответствующее решение было принято Общественным телевидением (İTV).
Азербайджан отказался от участия в "Евровидении"
В этом году Азербайджан не будет принимать участие в "Детском Евровидении".
Как передает Day.Az со ссылкой на axsham.az, соответствующее решение было принято Общественным телевидением (İTV).
Отметим, что в прошлом году Азербайджан на конкурсе представляла Фидан Гусейнова.
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