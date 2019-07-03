В этом году Азербайджан не будет принимать участие в "Детском Евровидении".

Как передает Day.Az со ссылкой на axsham.az, соответствующее решение было принято Общественным телевидением (İTV).

Отметим, что в прошлом году Азербайджан на конкурсе представляла Фидан Гусейнова.

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