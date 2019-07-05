Новое место проведения песенного конкурса "Евровидение" в следующем году станет известно в августе. Об этом заявил РИА Новости представитель Европейского вещательного союза (EBU) Дэвид Гудман, передает Day.Az.

Ранее сообщалось, что столица Нидерландов Амстердам не станет проводить "Евровидение" в 2020 году, поскольку в городе заняты все подходящие арены.

"Заинтересованные города или регионы должны до 10 июля официально подать заявку на проведение "Евровидения" в следующем году. Местные вещатели "Фонд общественного вещания Нидерландов" (NPO), Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS) и телерадиовещательная компания AVROTROS вместе с EBU проведут оценку всех заявок, поданных в срок. Объявление о том, какой город или регион был выбран для проведения конкурса песни "Евровидение 2020", ожидается в августе", - заявил Гудман.

Он подчеркнул, что проведение конкурса по-прежнему планируется в Нидерландах, изменится лишь город.

В борьбе за право провести конкурс остаются такие города Нидерландов, как Роттердам, Утрехт, Хертогенбос, Арнем и Маастрихт. Гаага и Бреда в борьбе участвовать отказались.

Конкурс "Евровидение" в 2019 году проходил в Израиле. В грандиозном концерте приняли участие конкурсанты из 26 стран. Победу в международном песенном конкурсе одержал Дункан Лоуренс из Нидерландов, в результате голосования он набрал 492 балла. Второе место занял представитель Италии Мамуд, на третьем месте - российский певец Сергей Лазарев.



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