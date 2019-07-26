Гостем международного фестиваля "Жара-2019" стал мастер восточных единоборств и звезда Голливуда Стивен Сигал, который приехал в Баку вместе со своей супругой Батсухийн Эрдэнэтуяа, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Эмин - мой друг, и я с удовольствием принял его предложение вновь приехать в его родной город Баку, отдохнуть здесь на берегу Каспийского моря и выступить на сцене фестиваля. Я очень счастлив вновь посетить Азербайджан. Я выступал в Баку, в том числе, с сольным концертом в Центре Гейдара Алиева, и в прошлом году - на "Жаре". Баку - один из лучших городов мира. Здесь высокий уровень толерантности, уважительное отношение ко всем религиям и народам. Фестиваль "Жара" организован на самом высоком уровне, он лучший в мире и мне очень приятно вновь выступать на этой сцене. Благодарю всех за достойный прием и желаю Эмину дальнейших успехов!", - сказал Trend Life Стивен Сигал.

Эрдэнэтуяа - уже четвертая супруга актера, от прошлых браков у Стивена осталось пятеро детей. Стивен познакомился со своей женой в 2000 году, когда был в Монголии. Девушка на тот момент и представить себе не могла, что он когда-то станет ее супругом, хотя и признавала, что он очень привлекателен. Тогда она была его переводчиком, а также профессиональной танцовщицей, увлекалась конным спортом, писала стихи. В 2001 году они создали семью. В 2009 году родился сын Кунзан, который пошел по стопам отца и тоже занимается восточными единоборствами.

Четвертый Международный музыкальный фестиваль "Жара-2019" проходит с 25 по 28 июля в одном из красивейших курортов Sea Breeze на побережье Каспийского моря. В этом году в фестивале принимает участие около 250 артистов. Фестиваль открылся гала-концертом, на котором известные артисты исполнили свои хиты, 26 июля - выступят звезды 90-х, 27 июля станет днем хитов "нулевых", 28 июля будет посвящен поколению Z - в этот день прозвучат все хиты стримов и топы чартов. Гостям будут представлены творческие вечера Григория Лепса, Стаса Михайлова и группы "Любэ", сольный концерт Timati. Организаторы - народный артист Азербайджана Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист России Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников.

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