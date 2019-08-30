Организаторы песенного конкурса "Евровидение" выбрали нидерландский город Роттердам новым местом проведения мероприятия в следующем году, сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Это Роттердам-2020! Роттердам был выбран принимающим городом 95-го песенного конкурса "Евровидение" после напряженной борьбы с южным нидерландским городом Маастрихтом. Конкурс пройдет во вторник, 12 мая, четверг 14 мая и в субботу 16 мая 2020 года", - говорится на сайте.

Ранее сообщалось, что столица Нидерландов Амстердам не станет проводить "Евровидение" в 2020 году, поскольку в городе заняты все подходящие арены. За право провести конкурс изначально боролись такие города Нидерландов, как Роттердам, Утрехт, Хертогенбос, Арнем и Маастрихт. Позже организаторы сообщили, что выбор будет сделан между Роттердамом и Маастрихтом.

Конкурс "Евровидение" в 2019 году проходил в Израиле. В грандиозном концерте приняли участие конкурсанты из 26 стран. Победу в международном песенном конкурсе одержал Дункан Лоуренс из Нидерландов, в результате голосования он набрал 492 балла. Второе место занял представитель Италии Мамуд, на третьем месте - российский певец Сергей Лазарев.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!