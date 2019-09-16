https://news.day.az/showbiz/1156547.html Азербайджан официально подтвердил свое участие в конкурсе Евровидение-2020
Азербайджан официально подтвердил свое участие в конкурсе Евровидение-2020
Официально подтверждено участие Азербайджана в конкурсе песни Евровидение-2020. Как передает Day.Az, об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на отдел по связям с общественностью компании Общественное телевидение (ITV).
Конкурс пройдет в Роттердаме (Нидерланды) с 12 по 16 мая следующего года на "Ahoy Arena" в Роттердаме.
Отметим, что официальное право на трансляцию в Азербайджане самого популярного конкурса песни принадлежит ITV.
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