Американский музыкант умер от коронавируса

Американский композитор и музыкант Адам Шлезингер (Adam Schlesinger) умер от коронавирусной инфекции в Нью-Йорке. Об этом сообщает Variety, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Ему было 52 года. Последнюю неделю он провел в больнице. Пневмония COVID-19 протекала у него в тяжелой форме, и врачи были вынуждены держать его в медикаментозном сне.

Шлезингер является обладателем трех премий "Эмми", а также получил "Грэмми" в номинации "Лучший новый артист". В 1997 году он был номинирован на премию "Оскар" и "Золотой глобус" за саундтрек к фильму "То, что ты делаешь".

Музыкант являлся основателем групп Fountains Of Wayne и Ivy.

У него осталось две дочери.